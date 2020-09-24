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1年只上154天！長榮空姐遭資遣「上訴」　高院駁回：上班日排減肥課

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▲菲籍男子肯尼斯去年8月搭乘長榮航空由美國西雅圖飛往桃園機場途中，對鄰座台女伸狼爪指侵得逞。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲長榮空姐曠職資遣上訴到高院，最後遭到高院駁回認定資方資遣有理。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者林彥臣／綜合報導

長榮航一名空劉姓空姐4年前以各種理由請假，1年僅上班154天，長榮認為她蓄意曠職將她資遣。但劉姓空姐認為，歷年考績、訓練皆符合規定，請假也照流程，提確認僱傭關係存在訴訟，桃園地院判敗訴後，又上訴高等法院。但高等法院發現，劉女上班日安排減肥課程、看電影，因此駁回上訴，僅判長榮給付12868元工資差額。

根據《聯合報》報導，長榮指出，劉女從2011年起在長榮航空擔任空服員，但是在2016年卻有94個連接休假日的上班日即生病、蓄意曠職，整年只上班154日，涉裝病騙休假，無心工作。

劉女則表示，公司2016年11月20日發布次月的班表後，12月1日接獲公司將她職務更動為地面勤務，12月4日又開人評會，以她差假過多、不能勝任為由資遣。她強調，當年度也無懲處紀錄，都依公司的請假規定和流程請假，公司也准假。

信用卡,刷卡,（圖／取自免費圖庫pexels）

▲信用卡刷卡紀錄透露，劉女的行蹤跟請假理由根本不符（圖／取自免費圖庫pexels）

桃院審理發現，劉女曾以頸部與腰部拉傷、左大腿挫傷、生理痛、乾眼症、右頰蜂窩性組織炎、急性淋巴節炎等病症而請假，對照信用卡刷卡紀錄，確實出現在娛樂場所，違反忠誠履行勞務給付義務。桃院認為，難以期待雇主有任何工作職位無需勞工忠誠履行義務，判她敗訴。

高院審理也發現，劉女曾以「自訴生病」為由請假，但卻是購物消費，明明可以在排休日進行的減肥、調養身體門診或「照顧父母親」都剛好排在排休日中間或前或後請假、曠職，達到連休的目的。更誇張的是，2016年5月劉女只出勤4日，高院認為她拿就醫、照顧雙親等機會來推諉勤務，長榮的說法有據。

長榮航空從2011年起就劉女出勤狀況總共訪談了16次，期間曾給過警告，但她都沒有改善，甚至變本加厲，影響公司調度空服員、維持飛航安全、內部秩序。高院認為資遣合法，駁回上訴、擴張之訴及假執行聲請。

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