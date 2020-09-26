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小鬼黃鴻升「花葬」陽明山！不需墓地、造碑...以最美麗姿態凋零

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▲環保葬。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲環保葬開始取代以往的靈骨塔、建墓碑。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

文／《Big Data Group 大數聚》

你想過自己的身後事該怎麼辦嗎？

台灣社會普遍避諱談論死亡，就連死亡一詞都有相當多的同義詞，如「過世」、「往生」、「作古」、「升天」、「駕鶴歸西」、「登鬼錄」等說法借代死亡，因此也更少人會在生前就想到如何規劃自己的身後事。

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過去常見的傳統葬禮不外乎土葬以及火葬。然而，「火化遺體」後再以土葬或是靈骨塔的的方式安置遺骨，對台灣這個小島來說，依然會耗盡太多土地資源。就土葬而言，一般常見的墳墓小則3-4坪，豪門家族動輒購地上百坪也很常見。目前法規已規定不得超過8平方公尺，以長遠眼光來看，即使是土葬或是增建靈骨塔都不是好辦法，因為會造成太大的土地負擔，因此近年來政府也逐步推廣環保葬。

環保葬成為趨勢，10年來成長20倍！

環保葬是近年來才興起的概念，英國早在1993年就推動環保自然葬，是最早推動的國家，後續環保葬的概念又慢慢推行至美國、北歐、日本、紐澳等國家。日本在2008年時，火化率就達到99.85%，為世界第一，同年瑞典及丹麥火化率皆達75%以上，英國為72.45%，紐西蘭70%，澳洲則為65%。而各國因民情不同，環保葬盛行的方式也不同，例如日本靠海因此不少民眾採用海葬，而丹麥、瑞典、挪威三國除了紀念花園之外，也設置海岸墓園，供民眾提供多元選擇。

▲環保葬。（圖／大數聚Big Data提供）

▲環保葬開始被更多人採用。（圖／大數聚Big Data提供）

就內政部資料顯示，國人到104年底為止全國火化率已達95.65%，可見經過長年推廣，「火化遺體」這概念已逐漸為大眾所接受。2015年推動環保自然葬計9,136件，為94年之20倍，其中又以樹葬居多，顯示獲得愈來愈多民眾認同環保葬的概念。

什麼是環保葬？

其實環保葬在火化遺體前的處置與傳統葬禮無二致，真正的差異是遺骨的存放方式：不做永久留存的設施，也不放進靈骨塔。也就是說，在人死亡後不立碑、不造墳，可以採用樹葬、灑葬、海葬、花葬、植存等方式安置遺體。

就地點而言，環保葬可分為公墓內以及公墓外兩種。公墓內的土埋方式有樹葬與花葬。是指將骨灰埋入穴中，再種植花苗或樹苗於上，或於樹木根部週圍埋藏骨灰。灑葬則是以拋灑或埋藏骨灰的方式，不立墓碑、不設墳、不記亡者姓名，讓骨灰歸為土地的一部分，永續循環於世上。

而植存則是指在政府劃定的特定綠化地點進行骨灰拋灑或埋葬，與灑葬的差異只在地點的差異（公墓外），植存需在政府指定的地點進行，例如新北市的金山環保生命園區及三芝櫻花生命園區等地。同樣歸類在公墓外的環保葬還有海葬，是指火化後的骨灰研磨成小顆粒或細粉，再將處理過的骨灰裝到無毒易分解的容器中，拋撒於政府劃定的海域。

▲環保葬。（圖／大數聚Big Data提供）

▲環保葬的類別。（圖／大數聚Big Data提供）

環保葬的好處在哪裡？

環保葬的好處是什麼？為什麼值得我們採用新的葬禮方式？就環境面而言，環保葬不需要墓地，不需要造碑，土地可持續循環利用，因此不會造成死人跟活人搶地的奇景。若選擇花葬、樹葬或植存等方式，火化後的骨灰會直接置入植存穴中，對環境來說是更好分解，也更友善的做法。

就文化面而言，其實環保葬在火化遺體前的禮俗選擇彈性很大，可以遵循傳統禮俗，家屬也可選擇使用線上祭拜以簡化流程。差異只在火化後的遺體不立碑，不造墳，是對土地來說更友善的方式。

▲環保葬。（圖／大數聚Big Data提供）

▲環保葬。（圖／大數聚Big Data提供）

就經濟面來說，一般公墓約8千元起，造墓至少也需6萬元起跳；出殯相關費用約10萬元起；公立骨灰塔位平均也需約2萬元。而各縣市推廣環保葬都有一定補助，以新北市來說，推廣期間免使用費；若參加聯合公祭，從追思會，火化，到植存都是免費，且政府會事先安置好環保葬前置作業，民眾可省下一筆費用。

有些人可能會疑惑，採用新式環保葬的場地是不是不多？要不要跑很遠？目前總共有台北、新北、宜蘭、桃園、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東、花蓮、金門等16個縣市提供環保葬，範圍涵蓋北中南東及離島。以新北市為例，包括金山環保生命園區、三芝櫻花生命園區及新店四十份公墓皆提供環保葬服務，另外每年還與北市、桃市舉辦聯合海葬，以便利性來說交通方便、選擇性也不少。

若擔心採用環保葬，沒有實體墓碑、塔位難以追思故人，新北市前年成立「電子追思」網站，提供線上追思及祭拜，留言寫下對故人的思念，網站會以動畫形式將你的思念寄往天上。另外，因焚燒紙錢容易造成空氣汙染，該網站也提供電子祭拜服務，透過網站進行拜土地公、燒紙錢等。讓追思不再受時間、地點限制，畢竟比起形式，有心更重要。

▲環保葬。（圖／大數聚Big Data提供）

▲環保葬的好處。（圖／大數聚Big Data提供）

以最美麗的姿態凋零

近來也有不少名人利用自身影響力，採取環保葬的方式安排後事，期望影響更多民眾。例如藝人李傑聖的父親就以海葬的方式拋灑骨灰；而最知名的莫過於法鼓山的聖嚴法師圓寂後，就以植存的方式葬在新北市金山環保生命園區，為眾多台灣人示範了不建墳塚、不立碑石的環保葬禮，也是對空無禪理做出最好的身體力行。

若以感性面思考，其實環保葬的方式決定自己死亡的姿態，也是一種環保美學-讓遺體以最自然的方式回歸大地，除了不為後代環境留下負擔外，也能免除家人每到過年過節一定得聚在一起祭拜的禮俗，其實望著海邊遙祭親人，或是對著美麗的花朵樹木緬懷過世的親友，也是一種亡者對於家人的體貼。

＊本文由《Big Data Group 大數聚》報導，未經授權同意不得轉載＊

環保葬的葬法：身後事處理大不同，以最美麗的姿態凋零

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