天菜女女戀濕吻求婚！「再也不放手」逼哭網友：2020最美的事

▲阿卡貝拉求婚影片。（圖／翻攝自Youtube）



記者崔子柔／綜合報導

卡洛琳和貝拉在今年成立「阿卡貝拉CACA&BELLA」YouTube頻道，分享2人的生活點滴，也大聊女女性事，常在影片中熱吻放閃，再加上出眾的外型，她們的頻道累積17萬粉絲訂閱。貝拉向卡洛琳求婚的影片19日曝光，讓大票網友感動，甚至直說是「2020最美好的事」。

她們在先前的影片透露，雙方是在交友軟體認識，經由網路聯繫一段時間後約了見面，貝拉也說當時就覺得「（卡洛琳）是我的菜」，去年9月10日正式交往。

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到了交往一周年的紀念日，貝拉準備了驚喜「求婚影片」，看到一半就把卡洛琳逼哭，影片結束後，貝拉拿出先前挑選的戒指，泛淚說「無論你走到哪，我都不會鬆開你的手，我們這輩子就一直一直在一起」，「嫁給我好嗎」，卡洛琳也感動答應求婚。

在 Instagram 查看這則貼文 卡洛林Caroline C.阿卡貝拉（@caroline3469）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 25 日 上午 4:58 張貼

▲兩人常在社群軟體上放閃。（圖／翻攝自instagram）



不少網友一路看著她們從相識到相惜，現在更是見證2人結為伴侶的佳話，紛紛表示，「在這種社會壓力下，看到你們結婚真的好開心，真心祝福」、「阿卡貝拉，這世界多了一點美好，因為妳們！ 」、「這應該會是2020年最好的消息了」、「終於等到卡卡變成楊太太」。

▼阿卡貝拉獲得不少網友祝福。（圖／翻攝自Youtube）