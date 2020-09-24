假日開車出遊「雙倍保障」！產險公司攜手旅遊業　再推網路投保優惠

▲國內旅遊正夯，產險業者順勢推出汽車險增額保障。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

台灣防疫有成，國內旅遊正夯。為因應即將到來的連續假期，旺旺友聯產物推出「汽車險假日增額保障附加條款」，以小額投保即可享假日自動加倍保障，此外，更與旅遊業者加碼推出網路投保優惠活動。

台灣防疫有成，國內出遊持續發酵，為振興國旅景氣，政府也紛紛祭出安心旅遊補助計畫。旺旺友聯產物表示，10月份即將到來的中秋節及國慶連假，多數民眾已安排好國內旅遊、返鄉計畫，為此推出「汽車險假日增額保障附加條款」，讓民眾假日自駕出遊更安心。

旺旺友聯產物推汽車險假日增額保障附加條款，內容為主保險契約有汽車第三人責任保險、駕駛人傷害險或乘客體傷責任保險等險種，可加保增額附加條款；以小額保費投保，即享有平日基本保障，假日自動加倍保障。

此外，旺旺友聯產物也推出投保後如達到贈送免費拖吊標準，假日期間拖吊里程數加倍，如原贈送20公里免費拖吊，加保後遇假日期間汽車發生故障或意外事故而致無法行駛時，免費拖吊里程將加倍為40公里。

旺旺友聯產物表示，假日出遊最怕遇到行車問題，導致旅遊行程及心情受影響，此次推出假日增額保障附加條款，是希望民眾在疫情解封之際，可以跟家人安心自駕暢遊全台。