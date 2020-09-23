人妻偷下海！心碎夫求挽回被嗆：我就是做雞...淌血傷痕曝

▲阿昌發現小美婚後持續從事特種行業訴請離婚獲准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃宥寧／新北報導

來自馬來西亞的小美（化名）與台灣籍阿昌（化名）於3年前結婚，阿昌在去年發現小美隱瞞婚前從事特種行業，婚後甚至繼續從事相同工作，令阿昌氣憤，但難過之餘也試圖勸小美換工作，但小美卻回嗆：「我就說我做雞了，我就是！想要怎樣就怎樣吧」，小美甚至離開台灣，阿昌只好訴請離婚。新北地院法官認為，小美已悖離夫妻本應互負的忠誠義務，也令阿昌深感痛苦，且無意維持婚姻，判准離婚。

阿昌向法官大吐苦水，去年4月無意間發現小美婚前從事特種行業，甚至婚後繼續從事相同工作，令他大受打擊，無法想像自己枕邊人竟會做出這種事，甚至一瞞就是多年。但阿昌並沒有想放棄這段婚姻，試圖想阻止小美，希望她換工作，但卻遭到小美強烈抗拒，主因是她得養和前一位男人所生的子女，無法放棄這份工作。

阿昌也提出和小美兩人的對話為證據，小美曾理直氣壯說「我就說做雞了、我就是、要怎樣就怎樣」、「我現在就是在做妓女！」但阿昌柔情攻勢試圖勸她「我沒逼妳去上班，妳知道嗎、我極力阻止妳去按摩店、不管妳做甚麼...」。但小美卻只是冷回 ：「我去做妓女都沒這麼慘、我生下來就是要還債、我也無路可走」小美最後跟阿昌撂下狠話，「我跟你會離婚的」。

阿昌表示小美雖口頭說願離婚，卻遲未簽字也不回家，根本不想維持婚姻也不想簽字離婚。法官認為，兩人婚姻因小美從事特種行業已有難以挽回的破綻，阿昌發現後小美仍選擇繼續從事，已悖離夫妻本應互負之忠誠義務，讓阿昌深受痛苦，根據兩人對話紀錄，訴離有理，且小美2018年即出國未歸，最後依一造論述，判准離婚。