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佛光山南台別院楊坤煌古稀珍畫展　印象表現傳達善美

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▲台南知名畫家楊坤煌，25日起在佛光緣美術館台南館舉辦個人展覽，滿舟法師贈予星雲大師的墨寶紀念品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南知名畫家楊坤煌，25日起在佛光緣美術館台南館舉辦個人展覽，滿舟法師贈予星雲大師的墨寶紀念品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

即將迎來70歲古稀之年的台南知名畫家楊坤煌，25日起在佛光緣美術館台南館舉辦個人展覽，47幅近幾年來的印象主義和抽象表現主義油畫作品，傳達自幼習畫至今的洗練心境和純熟技藝。

楊坤煌出生於嘉義縣大埔鄉，山區的大自然美景啟迪了他繪畫的天賦。年輕時為生計學做電影看板、廣告招牌，後來在台南開業廣告社。期間持續地學習作畫，直至約三十年前決定成為專業畫家。截至目前，為了自我鞭策而加入十餘個畫會並擔任會務高階幹部，畫作送展每年平均超過20場。

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他的畫作主題大多是台南地區庶民的日常生活場景。運用印象主義對光影的原色分解技法，兼及抽象表現主義變化物形物色以傳達情感的技法，力圖在畫布上呈現人們所熟悉卻又經過他獨特詮釋的視覺經驗。

楊坤煌在事業退休後，受邀到台南監獄技訓班教導受刑人繪畫，期盼能幫助更生人用藝術才能重新融入社會。他也不斷自我充實進修，還在3年前取得長榮大學美術系碩士學位。

▲台南知名畫家楊坤煌，25日起在佛光緣美術館台南館舉辦個人展覽，滿舟法師贈予星雲大師的墨寶紀念品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佛光山南台別院住持滿舟法師表示，就藝術的本質言，美本身也是一種善的表現，如同孔子所說的「里仁為美」。星雲大師說要從生活中感受美事物，才能享有藝術的人生。所以大師推行生活藝術化，佛法生活化；藝術和佛法都在生活中、在人世間長存。而楊坤煌繪畫夜市攤販的淳樸人生，特別是描繪身心障礙者也在夜市裡努力開創自己的美好未來，充分展現出對善和美的人文關懷。

▲台南知名畫家楊坤煌，25日起在佛光緣美術館台南館舉辦個人展覽，滿舟法師贈予星雲大師的墨寶紀念品。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南知名畫家楊坤煌，25日起在佛光緣美術館台南館舉辦個人展覽，滿舟法師贈予星雲大師的墨寶紀念品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

楊坤煌表示，繪畫是要畫一種氣氛、感覺，所以必須等待靈感。他有時會在空白畫布前發呆半小時，因為沒有靈感勉強下筆，畫面只會呆板無生氣。而停筆的時機則是畫到最感動的時刻，後面再修修補補即使能更精緻些，整個畫面感覺也會走味。楊坤煌將展中一幅畫作「黎明前曙光」贈送南台別院，滿舟法師也回贈星雲大師的墨寶紀念品。

▲台南知名畫家楊坤煌，25日起在佛光緣美術館台南館舉辦個人展覽，滿舟法師贈予星雲大師的墨寶紀念品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市美術學會、台南市藝術家協會、悠遊畫會、一府畫會、新象畫會、長青畫會、南陽畫會等，藝術家也群集為楊坤煌祝賀70歲特展，同時祝賀他與其夫人的50年金婚紀念。

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