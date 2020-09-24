媽媽被用球棒+釘子爆打！潑屎妹怒了：竟然對55歲老女人也敢動手

▲邱女表示，媽媽被人爆打。（合成圖／翻攝爆料公社、記者黃彥傑攝）

記者林昱萱／台北報導

台北市一名邱姓女子19日深夜在信義區街頭遭到陌生男子潑糞，而她之後也在臉書透露，媽媽遭人打斷手腳。對此，邱女也在臉書表示，「這樣如此對待我媽，你會有報應」、「我已經受不了這種日子了」。

邱女在被潑屎之後，表現的相當樂觀，但據了解其實她內心仍是感到相當恐懼，而她24日也在臉書提到，「這樣如此對待我媽，你會有報應，聽說你27歲，結果對我媽55歲的老女人，你也敢動手，甚至四處炫耀你拿棒球棍還加釘子，不就幸好我媽很胖，不然我可能看不到我媽了，你真的可惡至極！為什麼警察還要放過這種人，到底社會怎麼了！」

邱女憤而提到，「我已經受不了這種日子了，爸媽出來吧，我想死一死了，我不想繼續假裝堅強，每天都要去夜店買醉裝醉，日子跟通緝犯一樣，是不是還得怕再被潑屎，只敢在人群中出現，但是潑屎哥竟敢在破千人口面前潑屎，我想我應該活不了多久，與其被壞人凌虐致死，我不如找我愛的人一起死，至少做鬼也可以聯合也可以團員在一起，我肯定跑第一個跟閻羅王訴說你的罪狀，你這個王八蛋！打人還敢用假名字。」

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