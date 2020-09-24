LINE貼圖使用習慣大解密！　20世代男性最愛買來贈送

▲20世代男性最愛買LINE貼圖來送禮。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今（24）日公布各年齡層男女使用習慣，發現年輕族群偏好能展現個人風格的貼圖，而越年長越喜歡可愛親和風格，至於消費方面，最常買來送禮的族群是20世代男性，而購買習慣上，也發現20世代是主要購買族群，充分用貼圖展現自我。

LINE在台灣擁有2100萬用戶，統計發現去年平均每人下載18組貼圖，數量是日本的兩倍，貼圖使用不僅在朋友間，在情人間、職場上都廣泛被運用，因此統計也發現職場菜鳥跟老鳥貼圖使用習慣大不同，傳送合宜的貼圖學問可大了。

LINE表示，根據上半年貼圖使用的數據推估，20世代（20幾歲）的男性喜歡好笑幽默、有點ㄎㄧㄤ的無厘頭風格，例如好想兔跟帶筆晃晃，或是使用網紅貼圖引起共鳴，傳出去好笑又有面子；而20世代女性喜歡有點個性的可愛風格，例如奧樂雞跟醜白兔。

▲LINE貼圖使用習慣大解密。（圖／LINE提供）

LINE指出，30世代男性則喜歡耍賤欠揍風格，有趣的是他們喜歡貓造型的角色，例如塔仔就能充分展現冷面笑匠功力；逐漸世故的40世代則意外地展現「反差萌」，喜歡使用萌萌可愛的角色，例如熊大兔兔跟貓爪抓等家喻戶曉角色使用起來得體又安全。

▲LINE貼圖使用習慣大解密。（圖／LINE提供）

LINE分享，30世代女性喜歡療癒風格，偶爾能撒嬌示好的熊兔寶可以展現溫暖的一面，又可以表達濃烈感情；而40世代女性則偏好小女孩風格，用貼圖展現自己隱藏的年輕少女心，滿版有張力、吸睛力十足的大貼圖也是40世代女性的最愛。

▲LINE愛情貼圖使用習慣大解密。（圖／LINE提供）



統計發現，女生購買「展現愛情」類貼圖的比例比男生高，不過講到「贈送貼圖」，占比最高的卻是20世代男性，可見男生常用贈送貼圖來擄獲女生芳心，整體來說，男生喜歡大動作的貼圖，例如熊抱跟飛撲動感活潑，傳送的貼圖大多都以順從、安撫的類型為多，女生則喜歡傳情意的內容。

▲LINE職場貼圖使用習慣大解密。（圖／LINE提供）

統計發現，職場菜鳥使用貼圖類型多為恭敬回應，或帶有心情抒發展現同事間的關懷，例如禮貌地「等您回覆」或是「麻煩你了」這類體貼用語，職場老鳥或主管則偏好簡短回覆內容，貼圖文字喜歡精確明瞭，例如收到了、沒問題，溝通精準到位，最常購買職場風格貼圖的則是20歲女性。

▲LINE全面啟動「LINE貼圖好感製造機」活動。（圖／LINE提供）

LINE宣布，全面啟動「LINE貼圖好感製造機」活動，用戶只要從即日起至28日，每購買或贈送一組指定貼圖，即可自「LINE貼圖最前線」官方帳號獲得1張獎品券，馬上就能拿代幣回饋，還有機會獲得高額代幣1314大獎，指定日期更有加碼iPhone 11 Pro。