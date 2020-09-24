外交部駐港公署正告FFC「停止插手香港事務」：沒有絕對的新聞自由！

▲香港反送中活動中，許多傳媒在現場記錄。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

香港警方22日表示，將修訂《警察通例》的「傳媒代表」定義，引起外界熱議。外交部駐港公署23日發表聲明，表達強烈不滿和堅決反對，正告香港外國記者會（FCC）立即停止打著新聞自由幌子插手香港事務。

發言人指出，在去年反送中風波中，一些反中亂港分子以記者之名公然阻礙香港警方執法工作，甚至襲擊警員，蓄意干擾警方依法執法和其他記者正常採訪報導，嚴重破壞香港法治與社會秩序。

發言人表示，FCC急不可耐跳出來公然為「假記者真暴徒」美化洗白，實質就是妄圖包庇縱容「黑暴」「攬炒」勢力亂港罪行，為他們撐腰打氣，就是唯恐香港不亂，用心險惡。

發言人強調，世界上沒有絕對的、凌駕法律之上的新聞自由。香港是中國的香港，在香港特區從事新聞工作，就必須嚴格遵守中國和香港特區法律，自覺接受法律監督。任何機構和個人都不得打著新聞自由幌子謀求法外特權，阻撓特區政府依法施政，從事危害中國國家安全和香港繁榮穩定的勾當。

最後發言人表示，香港特區政府有關部門依法加強對媒體的管理和服務，立新規、止歪風，撥亂反正，正是為了保障符合資格的新聞媒體和記者應有權利，正是為了捍衛香港新聞自由，完全是正當合法之舉。「我們敦促FCC遵守中國和香港特區法律法規，停止蓄意製造、挑動事端，停止以任何藉口插手香港事務！」

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