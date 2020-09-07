國內首家寵物癌症新藥公司突倒閉！5億資本破功欠薪...員工怒告

▲臺灣動藥。 （圖／翻攝自臺灣動藥官網）

記者黃宥寧／台北報導

全國首家寵物新藥開發公司「臺灣動藥國際股份有限公司」驚爆無預警停工，且積欠多位員工薪水，3員工不滿公司作為，也不甘心領不到薪水與資遣費憤而提告。新北地院認定臺灣動藥，積欠張姓、林姓、江姓3名員工薪水屬實，判定須償還3人工資、資遣費等共77萬餘元。

寵物經濟抬頭，少子化趨勢下，毛小孩成為家中重要成員，臺灣動藥看準這點，在2012年成立，公司設立於新北市三重，資本額5億，更是國內首家臺灣新藥開發公司，專門研發毛小孩抗癌、新陳代謝等藥物。據悉負責人陳建宏已在動物癌症用藥領域默默耕耘20多年，也曾經喊話要成為臺灣第一家股票上櫃的寵物用藥廠。

▲臺灣動藥。 （圖／翻攝自臺灣動藥官網）

但臺灣動藥在今年四月無預警停工，更以一封email告知員工：「因受武漢疫情影響，資金周轉不足，無法繼續營運」，郵件中甚至還提到「公司積欠薪資，員工們要自行向勞工局申請補助」多位員工氣到不能接受！事後員工也都聯絡不上董事長，更因為公司是無預警解散，竟沒給資遣費還有非自願離職證明書。

當中3名高階主管級員工分別任職技術服務部國際事務主任、服務部行政主任以及幕僚長，也遭積欠薪資、代墊款等，法院審理後認定，資方分別積欠是140878元、187276元、437750元，合計共775896元整，另至清償日止，須按年利率百分之5計算賠償金額的利息。

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