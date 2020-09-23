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浴室門一碰爆破小張2手受傷！　網一看暴動喊「老公」...本人回應

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▲小張抱怨被租房的浴室鋼化玻璃門傷到手，但因外型帥氣成為網路熱門話題。（圖／翻攝自微博，下同）

▲小張抱怨被租房的浴室鋼化玻璃門傷到手，但因外型帥氣成為網路熱門話題。（圖／翻攝自1818黃金眼，下同）

記者劉亭／綜合報導

浙江寧波一名22歲男生小張爆料，8日洗完澡一碰浴室門，鋼化玻璃瞬間自爆，造成他的雙手受傷，氣憤要求公寓方給予賠償。沒想到因為小張長相帥氣，報導火速衝上熱搜，更成為許多網友的老公，對此本人也出面回應了。

根據「1818黃金眼」報導，小張以一個月2400元人民幣（約10080元新台幣）租房，但8日浴室門卻突然自爆，當時他一隻手還在撩頭髮，經醫院診斷雙手切割傷、左中指伸肌腱斷裂、雙手多處皮膚撕脫傷，已經花了8千多（約33600元新台幣）醫藥費。

▲小張抱怨被租房的浴室鋼化玻璃門傷到手，但因外型帥氣成為網路熱門話題。（圖／翻攝自微博，下同）

公寓方曾提出賠償1個月房租，但小張不同意，希望公寓方賠償後續醫療費用、誤工費。公寓方負責人劉總表示，小張是網路直播主，每個月工資8000元人民幣，每天還有獎金5、600元人民幣。

劉總指出，房間沒有監視器，小張沒法證明是玻璃自爆，也不知道是不是他使用不當造成，「打個比方這個玻璃是你操作不當，造成你自己受傷的，憑什麼要我們賠呢？」

▲小張抱怨被租房的浴室鋼化玻璃門傷到手，但因外型帥氣成為網路熱門話題。（圖／翻攝自微博，下同）

許多網友看了新聞之後，都被小張的帥氣長相給迷住，紛紛留言，「這麼帥還好沒傷到臉，不然我可心疼死了，一定要賠償小張」、「心疼了 姐姐立馬打飛的來照顧 嗚嗚」、「守護全世界最好的小張」、「你的帥臉差點就要破相了！！！物業必須賠錢」、「小張快來我家洗澡吧」、「來了老公」、「姐姐來貼身照顧了」。

而小張本人23日下午也發文表示，目前正在休養，初衷是想得到應有的賠付，沒想到引發網友這麼高的關注，感謝大家。目前並未與其他機構合作，也未發佈任何作品，也請大家關注事件本身 勿相信網上惡意猜測中傷言論，感謝大家。

▲小張抱怨被租房的浴室鋼化玻璃門傷到手，但因外型帥氣成為網路熱門話題。（圖／翻攝自微博，下同）

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