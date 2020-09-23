她糞便潛血數值「只高一點點」　不想理卻被押去醫院...保住小命

▲醫師李斯凱建議民眾，定期做糞便潛血篩檢，若呈現陽性，一定要記得做大腸鏡檢查確認。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名劉姓婦人（52歲），2019年接受糞便潛血檢查，報告顯示呈陽性，原本她抱著僥倖的心態，覺得數值只是比正常值高一些而已，應該不用進一步檢查，但家人不放心還是帶著她到醫院做大腸鏡檢查，經檢查發現竟有3公分大的腫瘤，經確診為大腸癌第一期。所幸，腫瘤經手術切除後，持續追蹤一年沒有復發的情形。

大千綜合醫院肝膽腸胃科李斯凱醫師表示，根據今年國民健康署統計指出，十大癌症發生人數排行榜中，大腸癌高居第一位，然而大腸癌是可以透過糞便潛血篩檢早期發現、早期治療的癌症，但仍有許多民眾沒有接受篩檢的觀念，或是接受糞便潛血檢查呈現陽性的民眾，因為怕麻煩、擔心檢查不舒服、或是覺得數值沒有差很多不用擔心，因此都不願到醫院進一步接受大腸鏡檢查，等到狀況嚴重時才後悔莫及。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉婦原本不在意糞便潛血檢查呈陽性，經大腸鏡檢查才驚覺已有3公分大的腫瘤（紅圈處）。（圖／記者黃孟珍翻攝）

由於大腸癌初期沒有明顯症狀，因此建議50-74歲的民眾每2年可免費接受糞便潛血篩檢，一旦檢查結果呈現陽性，無論數值多寡，一定要盡早到醫院接受大腸鏡檢查，才能幫助早期發現大腸癌並接受治療。透過大腸鏡檢查，若發現瘜肉或原位癌，都可以直接切除，若是像劉女士為第一期的腫瘤，則需要手術切除，通常5年存活率可以達90%以上。

李斯凱也鼓勵民眾，記得定期篩檢、多吃蔬果、多運動、以及戒菸，才能遠離大腸癌威脅。

・加大版超划算必囤

►快訊／苗栗出磺坑2號隧道驚悚車禍 巴士機車對撞騎士爆頭亡！