胡錫進：字節跳動不會簽川普協議　就算簽了「中國政府也不批准」

▲大陸官媒連日狂批甲骨文，令TikTok交易案再添變數。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進22日再對TikTok交易案發表看法，他表示，相信字節跳動不會簽下美國總統川普要求的協議，就算簽了，中國政府也不會批准，「呼籲世界各國準備一場針對美國互聯網巨頭的『集體起義』，把谷歌、臉書、推特都進行美國試圖對TikTok進行的重組！」

胡錫進在微博上提到，川普周一表示甲骨文和沃爾瑪必須「完全控制」 TikTok Global，如果字節跳動保持對TikTok Global的任何控制權，就會拒絕批准這宗交易，「他的要求是字節跳動與TikTok Global『沒有任何關係』。」

▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）



胡錫進指出，他想告訴川普，省省吧，別訛詐了，TikTok不是澳大利亞或者某個美國小兄弟國家的公司，而中國斷不會接受這些堪稱無恥的條件，「川普所要求的那個協議，老胡願意相信字節跳動最終不會去簽，就是簽了，中國政府也決不會批准它。」

胡錫進表示，美國想「兵不血刃」地將互聯網上最新銳的視頻應用程序易幟為「美國公司」，從此化解美國高科技企業被他國企業超越的長遠之憂，無論中國還是其他哪個國家有高科技企業冒尖，都可以成為美國的肥羊，美國將按照圍獵TikTok的模式將它們強行降伏，改為受美國擁有或控制，「那樣的話，美國的科技霸權就可以機制化地一代一代傳下去了。」

胡錫進強調，狂妄至極必成無恥，呼籲世界各國準備一場針對美國互聯網巨頭的「集體起義」，把谷歌、臉書、推特在各國的分公司都進行美國試圖對TikTok進行的重組，把那些分公司都變得與美國毫無關係，「別怕華盛頓，大家都以其人之道還治其人之身，在道義上完全立得住腳，讓美國的霸權在自己製造的洪水中沉沒吧。」

▼美國總統川普。（圖／路透社）

