高雄冷氣行「頂樓燒廢棄冷氣」！濃黑煙猛竄天際　警消急灑水灌救

記者黃子倩、陳羿妏／高雄報導

高雄市鳳山區五甲二路一處冷氣行今（23日）上午10時許發生一起火警！疑因頂樓燃燒廢棄冷氣，造成猛烈火勢竄出，冒出濃濃黑煙。警消獲報到場，趕緊灑水灌救，目前已撲滅火勢，現場無人傷亡，至於詳細起火原因，仍有待調查。

▲高雄市鳳山區一處冷氣行23日上午發生火警。（圖／記者黃子倩翻攝，下同）

警消表示，23日10時34分許鳳山區五甲二路住宅火警，現場為2樓透天、頂樓鐵皮加蓋建物，獲報後出動鳳山、瑞隆、鳳祥、五甲分隊前往搶救，目前已撲滅火勢，無人受困受傷。