李恆隆執著SOGO「困電梯十幾年」　律師分析：其實可省下那1.6億

記者黃翊婷／綜合報導

台北地檢署21日起訴收受前太流公司負責人李恆隆賄賂的3名現任立委，台北地院認為蘇震清、廖國棟、陳超明3人涉犯重罪且否認犯行，有串證、逃亡之虞，裁定繼續羈押。對此，知名律師林智群在臉書PO文分享「走不出電梯的人」的文章，感嘆李恆隆執著SOGO案十幾年確實毅力驚人，但如果他有法律顧問，或許可以省下那1.6億元。

▲李恆隆認罪後轉為汙點證人。（圖／記者林敬旻攝）

起訴書中指出，李恆隆認為經濟部官員害怕徐旭東勢力，所以不幫他解決SOGO經營權爭議，但從2012年起，他陸續行賄立委蘇震清、廖國棟，施壓推動關鍵的《公司法》修法過程卻不順利，因此與統領集團富二代翁華利、是知管理顧問公司郭克銘決定，另外以邀請官員參加公聽會的形式，公開施壓。

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2019年10月間，李恆隆分別找上陳超明、徐永明，2人一開始都因擔心公聽會題綱「個案性過強」，可能會得罪徐旭東，但李釋出「善意」，提供200萬元對價，讓黨費拮据的徐永明轉念同意幫忙；公聽會結束後，陳超明收到100萬元賄款，徐永明則因為傳話人失誤沒有拿到錢。

據了解，李恆隆為了奪回SOGO經營權，17年打過85件官司，近年甚至砸下1.6億元行賄立委、做公關，事件爆發後，他遭收押不僅立刻認罪，還轉為汙點證人供出民代們要錢的內幕。如今立委蘇震清、廖國棟、陳超明3人被法院裁定續押，後續會如何發展，全台人民都等著看。

▲PTT鄉民形容SOGO案對李恆隆來說就像是「魔戒」。（圖／記者游宗樺攝）

而知名律師林智群21日在臉書PO出一篇409字的文章，並以「走不出電梯的人」的故事來看李恆隆一事，他認為李十幾年來執著於SOGO案，毅力實在很驚人，也許經過這次事件後李就可以走出「電梯」，不再被困住，「如果他有法律顧問，應該可以知道『不溯及既往』原則是法律鐵則，不是找幾個立法委員就可以處理的，那1.6億元就可以省下來。」

網友們也在文章底下留言表示，「換個角度想，那1.6億就是『學費』啊」、「人爭一口氣，他也是人」、「1.6億推動了經濟，也推動了司法」。