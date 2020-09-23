4年來首次！川普聯合國7分鐘演說「隻字不提北韓」...談判陷僵局

▲川普首次沒有在聯合國演說上提及北韓與金正恩。（圖／朝中社）



記者王佩翊／編譯

聯合國今年適逢成立75週年，然而受到新冠疫情影響，聯合國大會的年度會議被迫改為以預錄影片的方式舉行。美國總統川普22日在聯合國大會上發表長達7分鐘的演說，而這也是他2017年上任以來，首次沒有在聯合國大會的演說上提到北韓，再度顯示美國與北韓在無核化的談判上早已陷入僵局。

根據《路透社》報導，川普22日透過預錄影片在聯合國大會上發表長約7分鐘的演說，他提到在新冠肺炎疫情中，美國與世界各國所要面臨的種種問題，然而卻意外地對北韓隻字不提。事實上，川普自2017年上任後，共參加過4次聯合國大會，但這卻是他首次並未在該大會中提及北韓與無核化議題。其實川普此舉似乎有跡可循，早在2020年度的國情咨文中，他就沒有提及北韓。

▲板門店川金會後，美國與北韓關係再度降到冰點。（圖／朝中社）



川普2017年首次以美國總統的身分參加聯合國大會發表演說，當時他曾強硬警告北韓，如果再不讓步，美國將摧毀北韓，甚至稱北韓是「卑鄙政權（depraved regime），金正恩是「火箭人（rocket man）」。然而就在2018年，美朝關係出現曙光，美國與北韓多次舉辦全球注目的川金會，商討無核化等議題。川普更在同年的聯合國大會上一改前一年的態度，稱讚北韓願意參與討論，並鼓勵北韓採取更多積極行動促進無核化。川普當時曾說，美國與北韓正共同致力於建立朝鮮半島的和平。

繼新加坡川金會後，川普與金正恩又進行了數場會面，然而2019年6月川金會再度於南北韓非軍事區舉行時，美國與北韓的談判卻陷入僵局。此後，北韓持續進行核武器試驗，加劇緊張局勢。

儘管川普並未在聯合國大會中提到北韓，他近日在競選活動中卻不避諱提及金正恩，甚至不斷稱讚自己當時阻止了「可能發生的戰爭」。