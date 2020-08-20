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全台近40人遭騙！她找PTT代購買「86折IKEA」…2個月後被要求「退還家具」

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▲▼台北市議員鍾沛君召開「86折買ikea員購謊言，恐成詐騙收贓共犯！」記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲受害者表示，自己5月在PTT尋找代購IKEA家具的賣家，事隔2日後，卻收到IKEA公司來電，被告知當初刷卡帳戶有問題，要求退家具或退款。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

有民眾想要購買IKEA家具時，在PTT找到一名聲稱可以拿到86折員工價的賣家，然而貨品送到後，IKEA卻致電表示當初刷卡帳戶有問題，金額未入款，要求退還家具。事後該名民眾還發現，不只有她一人遭遇此詐騙案，全台至少近40人受害，盼藉由自己的慘痛遭遇提醒其他民眾。

台北市議員鍾沛君20日上午進行「86折買ikea員購謊言，恐成詐騙收贓共犯！」記者會，受害者表示，她5月中旬在PTT代購版上看到一名自稱是IKEA員工的賣家，對方表達可以幫忙代購IKEA家具，由於她一開始擔心受騙，所以先上網查詢了對方PTT名稱，發現有許多人稱讚服務很好，所以才決定與此賣家接觸。

▲▼台北市議員鍾沛君召開「86折買ikea員購謊言，恐成詐騙收贓共犯！」記者會。（圖／記者袁茵攝）

受害者提到，她和該賣家說明要買什麼商品後，對方也刷卡並傳了訂購成功的訂購單圖片，而她看到「訂購成功」的訂購單後，也就將剩餘款項匯給賣家，且3天後又確實收到物件；事隔2日，該賣家還主動詢問「有無收到貨？」、「收到貨的話請上PTT推文一下，這樣下次再買可以給84折。」

受害者說，然而事情到了大約8月中旬，收到IKEA來電，表達刷卡款項沒通過，所以要歸還款項。她第一時間以為是詐騙集團，所以沒有很認真，然而當天晚上再到PTT查詢該賣家帳號時，卻發現對方以無再做代買，且還有人發文提及被該賣家詐騙，而且人數還滿多的，甚至組成了一個LINE群組。

▲▼台北市議員鍾沛君召開「86折買ikea員購謊言，恐成詐騙收贓共犯！」記者會。（圖／翻攝自PTT）

▲受害者接獲IKEA電話後，上網回頭查詢該賣家帳號，發現有其他網友於6月PO文提及自己也受害。（圖／翻攝自PTT

受害者表示，她加入該受害者LINE群組後，發現大家情況不一，例如她是有收到物品，隔一段時間才被IKEA通知當初刷卡沒通過，且也催不到款項，因此要還物品或補款項，另外也有受害者是匯款後根本沒收到貨，「這詐騙的人手段很惡劣，還會怒罵、封鎖提出問題的受害者。希望藉由慘痛遭遇，提醒其他人不要被詐騙。」

針對此詐騙案，IKEA發聲明回應，IKEA是依據系統訂單資訊進行收款與出貨，本事件是經NCCC（聯合信用卡中心）通知該筆款項異常、刷卡人拒絕交易付款後，依照公司程序聯繫原本交付商品之收貨人，可選擇進行補繳款保留商品、或選擇不支付貨款，但退回完整原包裝商品。本事件IKEA並未獲悉該消費者此前跟第三方人士之間的交易關係，亦無法評論。

IKEA指出，員購僅為內部員工的福利、且有限額，結帳時需員工本人在場並出示員工證以供確認，未曾開放員購優惠以任何線上結帳或電子商務等形式進行。請消費者切勿聽信他人誘騙，做好自我保護。若經警察查實消費者冒用IKEA員工名義進行任何不法行為，IKEA將依實際情況採取法律行動以遏止類似事件發生。

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