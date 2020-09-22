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學霸畢業留幹話感言　讀書撇步配「蠟筆小新」...網笑：又是這間高中

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▲▼豐原高商外牆出現超狂畢業感言。。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲豐原高商外牆出現超狂畢業感言。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

位於台中的豐原高商，曾因校園圍牆上的畢業生感言過於幽默，當時造成網友一陣熱議並指出，「讀書三年就是為了免費把幹話po在學校圍牆上半年。」一名網友在21日經過豐原高商時再度發現，隨著新的學年度到來，這片圍牆上畢業感言也全面大更新，再度引起網友的熱烈迴響。

該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼文說明，「豐商的幹話牆更新了！」，並附上數張圍牆側拍照。從照片上可以看見，一名錄取台北商業大學的畢業生在感言上寫著，「讀書不難，我都配蠟筆小新！」，還有另一名同樣錄取台北商業大學的畢業生寫下，「人生最大的悲哀，是青春不在，但青春痘還在！」，幽默的畢業感言，讓網友紛紛笑歪。

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有網友在貼文下方回應，「超級梗牆」、「 豐商最高」、「校友簽到」、「積沙成塔 積少化痰」、「青春痘可以」、「好多北商」。

▲▼豐原高商外牆出現超狂畢業感言。。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

本站曾於2019年報導高中外牆貼畢業生榜單　他看學霸超狂感言「積少化痰」傻了：就你們幹話多！當時就有許多經典名言，「當你用心愛你的阿嬤，你就會很胖，跟我一樣」、「時間就像乳溝一樣擠一擠就有了」，讓許多網友跳脫對於畢業感言的既定印象。更有專業網友指出，台中豐原高商這類型的畢業感言，其實在2017年就出現了。

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