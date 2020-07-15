揪甘心！台積電竹南廠圍籬噴漆　路邊車輛全包起來…網讚：難怪一直漲

▲台積電竹南廠已於近日開始動工，圍籬噴漆廠商擔心誤傷民眾愛車，將整條道路車輛包上保護套，也獲得附近民眾讚揚。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台灣積體電路公司於苗栗縣竹南鎮設置先進封測廠案，已於7月正式動工；有民眾在臉書《我是頭份人》上PO文表示，15日中午經過附近，恰巧在做圍籬噴漆工程，竟發現周遭臨停車輛都罩著保護套，大讚是「有佛心」的工廠，難怪股票一直漲！

苗栗縣竹南鎮1名林姓民眾在《我是頭份人》上PO文表示，自己15日中午左右，經過台積電竹南廠預定地旁，發現廠區已經開始動工，正在做圍籬美化的噴漆工程，一轉入科專二路時，竟發現道路兩旁的車輛都罩上保護套，大呼「第一次看到這麼用心的包商」，趕緊將這畫面拍下PO上網，果然引發民眾熱議。

▲▼工程單位的細心，也讓附近居民覺得揪甘心！（圖／記者黃孟珍攝）

工程人員表示，其實在美化噴漆時，會幫忙車主套上保護套已經行之有年了，因為竹南這邊的風有點大，往往都會吹向旁邊車輛，導致附近居民愛車會不小心沾到油漆，為了保護自己也保護別人，才會先將民眾車輛蓋上保護套。

他還說，雖說都有替民眾著想，但還是會有不領情的民眾對著他們大呼小叫的，有些人還會認為沒有經過同意，怎麼可以私自去動別人的車，不然就是有人反應「這樣就找不到我的車在哪裡了！」更有民眾表示「沒被漆噴到，車倒是被刮了幾條」，這些冷言冷語也讓施工單位感到相當無奈；施工人員強調，雖然有民眾不認同，但只要是自己覺得對的，還是會努力堅持下去。

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