不笑「就被說臉臭」星座Top5！遭誤認難相處…網委屈：我人很好啊

▲你也是不笑就被說臉臭，事實上人超好的星座嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你也天生容易擺出臭臉，而被誤會個性很跩嗎？或是認識久了的朋友終於向你坦承「第一眼看到你覺得好難相處！」這些日常時常發生在大家的生活中。YouTuber《安德魯的賤聲房》分析5個「常常被誤會臉臭，事實上人超好」的星座，許多網友未看先猜自己有上榜，感嘆「都被說難相處」「我看標題也覺得自己人很好 」。

安德魯統整出5個最會被誤會臉很臭的星座：

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1.牡羊座

非常重義氣的牡羊，一開始還不熟識時，容易被他的氣場嚇到，保護色非常重的牡羊，對於不熟識者會先觀察一段時間再決定是否和對方深入認識、交往。在不認識的人面前，牡羊會顯得尷尬不自在，為了隱藏不知所措的尷尬情緒，他會戴上防護罩，故作鎮定不在乎，臉上的表情也會表現得冷冷的，自然沒有太多情緒。

當你認識牡羊後就會發現此時此刻的他，心裡很慌張，為了不想被人發現慌亂的心情而自帶保護色。事實上，牡羊很活潑，屬於人來瘋個性，對於朋友、情人有很強的歸屬感，天生有點雞婆個性的牡羊，會在關鍵時刻拉你一把，非常熱心為身邊的人付出，只是初期不認識，面無表情的確容易嚇到人。

2.天蠍座

天蠍在處理人際關係就是懶了點，不想浪費太多時間社交，常可發現在有許多不認識的陌生人場合裡，天蠍會扮演觀察者的角色，必須確定這些人值得往來才會慢慢卸下心防。

天蠍的高冷形象並非自己故意的，原因出自他不太會在陌生人面前展現自己，有時為了「順應民意」而努力擠出一絲絲微笑，但大多時候的社交場合，天蠍會因感到無聊而選擇放空，一時間忘了表情管理，不小心就讓人覺得臉臭難相處。但只要等到天蠍願意讓你走進他的心，你會發現他除了富有同情心外，也是刀子口豆腐心的代表，無論發生什麼事絕對力挺你到底。

3.射手座

射手是團體中的康樂股長，當你還不認識他前，射手的自我保護色很重，甚至會憑藉著第一眼決定討厭或喜歡你，但他的雷達常會出錯，通常第一眼認定「討厭」的人後來都會和他相處不錯，有時連射手都不知道為何要對陌生人扳起臉孔，明明內心如火卻無法控制。

射手很多社交行為都是被慢慢訓練出來的，能快速融入團體，卻也有部分射手座因經營人際關係而感到疲憊，抱持隨緣態度，一到了新環境不會積極拓展人際關係，反而是邊看邊決定要不要和眼前的人交朋友。很多射手座耍酷愛拒絕，因此射手常會聽到別人對你的評價是「你好難相處喔！」久而久之會發現他直率不假掰的個性相處起來更輕鬆。

4.摩羯座

摩羯座做什麼都想很多，加上又慢熟，因此常思考著如何開啟一段對話，以致不要說錯話，容易鑽牛角尖的摩羯想著想著容易沉浸在自己的世界裡，此時的他表情顯得有些嚴肅。摩羯在面對陌生環境或不認識的人易產生不安全感，擔心自己表現不好而嚴肅起來，感覺難以溝通，但他其實非常有溫度，且對自己身邊的人非常熱心，遇到困難善於陪伴，且會幫忙解決問題。

此外，摩羯也有雞婆個性，但前提是一定要遇對人，若身邊是善類，摩羯樂於助人而讓自己感覺有存在價值；若遇到非善類，容易變成濫好人，被利用的機會也會很高。

5.水瓶座

水瓶座做自己，顯得有些驕傲，通常不在意別人眼光的他們，認為應付別人的活著有點累，認為很多場合裡「為什麼要假笑？不會很假嗎？」水瓶不笑時有股強大魅力，就像黑洞般吸引著你，想去了解他內心的想法，又或者是心情不好。

初期認識水瓶時，他就像一座冰山，需要花時間相處，讓冰山融化，你會發現水平非常率真、有趣，尤其是跳躍式、與眾不同的思想，常讓人難以捉摸。同時存在感性及理性的水瓶，能做自己才是讓他感到舒服的狀態，因此不要時時刻刻逼著身邊的水瓶朋友做不想做的事，會讓他感到很不屑。