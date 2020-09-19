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「4星座」鬼月後運勢大開！　TOP1財運、感情雙喜臨門

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▲▼艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

▲艾菲爾點名4星座揮別鬼月運勢高升！（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

實習記者劉雪兒／綜合報導

歷經了戰戰兢兢的鬼月後是否能迎來好運呢？知名命理專家艾菲爾在臉書「塔羅牌老師艾菲爾」發文指出，4個星座男女（參考太陽和上升星座）在農曆七月後好運降臨，擺脫之前的不順遂，不止財運大漲，事業也有所突破，而單身者也有桃花上門，且生命中也貴人出現幫助化險為夷，快來看看你有沒有上榜吧！

第四名、雙子座
雙子座的朋友們農曆七月一過，工作運勢非大漲，對於那些正在找工作的朋友只要往西邊，就能找到符合自己理念的公司，而內容也是能發揮所長的工作；而對於就業中的朋友而言，近期將會接到新的項目，雖然這是一個全新的挑戰，但千萬別決絕可以實現自我的機會，儘管全心投入；對於想換工作的朋友必須再三考慮，比較適合在穩定中求發展，不要輕易求去，終會得到公司的青睞。值得一提的是，健康方面建議可多吃原型食物，少吃加工食品，身體就能越來越健康喔。

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▲屬馬、羊、蛇朋友一旦步入10月後，告別之前的橫財運欠佳，沒少吃苦的狀態。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）▲10月財運大翻身的3個生肖。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）▲3生肖9月的不順遂都將煙消雲散。（圖／取自免費圖庫Pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲農曆7月一過，雙子座馬上要迎來事業上的好運。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

第三名、天蠍座
雙子座的朋友們農曆七月一過，有喜迎貴人的好運氣，就算遇到什麼樣的困難，身邊的每一個人都能幫你平安化解，無論是在生活中實際幫助過你的人、或是簡單閒聊幾句，卻讓你茅塞頓開的人、抑或是挖坑讓你跳、找你麻煩，最後你運用智慧化解危機的小人，他們無形中增加了你的人生歷練，讓你變得越來越強大，越來越有實力去挑戰往後遇到的難題。

第二名、射手座
射手座的朋友經過農曆七月後，看待所有事物都充滿正能量，其能量在你內心中蓄勢待發、再創高峰。先前做事猶豫不決的你，決定火力全開勇敢沖一回，而你的運勢也會隨著心境的改變而高漲。至於在工作上，如果想轉換跑道，就大膽去做，要相信自己有這個能力：而對於感情的部分，你比以前更愛你自己了，開始多為自己著想，不再留戀那個不適合你的人，也因此會帶來桃花運。

▲辦公室，工作，社畜，上班，同事。（圖／pakutaso）

▲射手座的朋友擺脫那個不適合你的人後，將會有桃花運再臨。（示意圖／pakutaso）

第一名、摩羯座
摩羯座能收穫各種好運，明顯感到幸運之神降臨在你身邊，擺脫過去的不如意、不順遂的運勢。如果目前有規劃投資理財，能利用錢滾錢，幫自己儲蓄的好方法，財運上有好的偏財運；至於感情的方面，單身者不要拒絕身邊主動示愛的異性，可以先從朋友做起，認真去了解彼此的合適度，而有另外一半的人可以帶對方重溫舊時光，為感情加溫，年底有望進入人生下一個階段，也可能有雙喜臨門之喜。

狂賀！農曆七月一過【後勢看漲】星座男女 經歷了戰戰兢兢的民俗七月，是不是讓你大大的鬆了一口氣，人有善念，天必佑之，心存感恩，一心向善。福雖未至，禍已遠之。老師今天就點名四個，能夠在農曆七月一過就接下好運的星座，快來看看自己有沒有上榜。也別忘...

塔羅牌老師艾菲爾发布于 2020年9月18日周五

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