收到已逝丈夫傳LINE！一早「8字熟悉問候」惹她淚崩…萬人心疼鼻酸

▲收到已逝丈夫傳來的關心。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者黃可昀／綜合報導

丈夫已離世，卻收到對方傳來的LINE訊息？一名人妻表示，昨天早上將近8點收到老公傳來的訊息，問她今天早上去了哪裡，這一句簡單問候讓她立即眼眶泛紅，因為老公已經不在人世間，「多希望是你傳給我的，可惜再也收不到了。」

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▲兒子用已逝丈夫的手機傳訊息。（圖／翻攝自爆怨公社）



人妻在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，老公早上7點51分傳了一句「你今天早上去哪呢？」整個對話紀錄中只有這一條訊息，後面就再也沒下文，因為她並沒有回覆，視線早已被淚水模糊，也知道回了對方也收不到，「為什麼一早就要讓我哭！」

原來老公多年前就過世，生前使用的手機目前留給兒子用來查注音與英文單字，昨天發送這段訊息的其實是兒子，即便知道真相，這一句簡單問候仍讓她眼淚潰堤，再也壓抑不住思念老公的心。

貼文曝光後湧入1.2萬人加油打氣，「好鼻酸」、「真的太難受了，明知道絕對不是另一半卻又深深希望是他」、「我哭了，我老公離開我和寶寶五個月了，看到妳的po文都好揪心，我們都知道他不在了，但我們還是期望他能回來」、「加油，還有兒子陪著你」、「好深情的愛，希望妳一切都好。」