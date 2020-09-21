影／錢塘江7公尺「鬼王潮」發威！路面一秒變泳池　整排車慘被沖走

▲錢塘江大水衝到路上，多輛汽車都不敵威力被沖走。（圖／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

大陸浙江省最大河流錢塘江，昨（20日）漲潮時潮水直衝路面，被稱為「鬼王潮」的漲潮威大之大，竟將十多輛轎車都沖走！7公尺高的巨浪超驚悚，這一幕被許多在場民眾拍下PO網，完全不怕自己也被巨浪捲走。

▲巨浪打上岸有7公尺之高。

綜合陸媒報導，事發地點是在之江路一號壩西（九溪一號壩附近），下午3時53分許，潮水突然湧上路面，將十多輛行進間的轎車沖到失控，最嚴重的甚至被沖了好幾公尺遠。其中一輛轎車壓倒路邊護欄，兩輛公車被逼得停駛，路面一秒變泳池；杭州交警表示，共有7輛轎車毀損嚴重，但幸好無人傷亡。

在場的一名金姓公車司機表示，當時自己的車還停靠在公車站，突然看到巨浪襲來，他趕緊踩死煞車、雙手牢牢握住方向盤；雖然從影片中看起來公車穩穩停在路面，但其實當時也被巨浪沖得移了半個車位之多，「還好車上乘客都沒事，只是衣服有點打濕。」

金姓司機是當地人，從小看錢江潮到大，忍不住說：「見過打這麼高的浪，漫過了堤壩，好多輛小車直接被沖到了對面的車道，有一輛還衝到了人行道上。」結果公車上十多名年輕人一點都不怕，反而興奮的拍照PO網。

報導指出，農曆7至9月是錢塘江的秋汛期，事發當天原本預報潮差2.47公尺，湧高1.2公尺；不過實際上巨浪遠遠高於預期，影片看來相當驚人。其實錢塘江湧潮傷亡時有所聞，7月7日才有三位民眾被捲入江中，最後其中一人不幸身亡。

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