恐怖女婿1人飾2角！殺人後逃台中　拿岳母、妻子手機傳訊報平安

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區滅門慘案震驚社會，陳姓女子與兒子、母親及丈夫同住在進安街社區，因陳女姊姊與母親聯繫察覺有異，昨天（11日）會同警方到妹妹住處，經由鎖匠開門後，才發現妹妹與母親、兒子陳屍房內，妹妹的丈夫不知去向。而事發後幾天，涉嫌殺人的丈夫，還使用他們手機回訊報平安，企圖隱瞞妻子、岳母、繼子全遭他殺害。

▲陳女姊姊傳訊給母親要求通話，卻用許多藉口拒絕，最後關機失聯，前往租屋處尋找才發現這起命案。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，本月1日張男將妻子陳女殺害後，隔天（2日）凌晨又將岳母、繼子殺害，不僅同屋伴屍，還拿著2人的手機，假冒身分替他們回訊息。期間陳女姊姊不斷傳訊詢問母親狀況，卻得到回應，因手機壞了，所以無法拍照、視訊通話，甚至以洗澡等藉口推託直接通話。

經調查，張男殺了妻子一家三口，伴屍5天後，上周一（6日）就帶著岳母及妻子的手機逃逸到台中，不但假冒岳母身分，回應陳女姊姊訊息報平安，也替妻子回應同事及友人，直到上周四（9日）將岳母手機關機、昨天（11日）將妻子手機關機。今天（12日）警方逮獲張男後，2人的手機也連同查獲。

▲張男殺害妻子一家三口後，還假冒身分回訊息，企圖隱瞞3人都遭他殺害。（圖／記者陸運陞攝）