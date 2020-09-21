尿尿有點痛...姊弟倆尿液中驚現「黑色幼蟲」！醫追問後臉色大變

▲姐弟倆尿液中惊現黑色幼蟲。（圖／翻攝自秒f視頻，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖南衡陽的7歲男童近日發現尿液中有黑色幼蟲，10天後又陸續排出2次，而9歲姊姊竟也出現類似情，畫面相當駭人。家人近日帶姊弟兩人到醫院檢查，醫生追問原因後臉色大變。

▲男孩尿出蟲子時有點痛。

綜合陸媒報導，李姓父親受訪時表示，小孩日前如廁後，說「尿尿的時候，尿得有一點點痛」，就醫後醫生要家屬收集孩童尿液再進一步診斷。接了10天尿液後，李男發現裡面竟然後黑色蟲子，他急忙帶著樣本去衡陽市南華大學附二醫院檢驗。

▲7歲小弟和9歲姊姊都尿出黑蟲。（圖／翻攝自秒f視頻）

「從醫30年了，從來沒聽過這種現象」，醫生追問姊弟兩人的活動史，這才得知原來他們假期曾去小溪裡玩水，順著這個方向查，發現黑色蟲子跟水蚊子的幼蟲有8成相似度。

▲醫師認為，可能是孩童在水中尿尿，幼蟲或蟲卵隨著水流進入泌尿腔。

李男帶著兒女轉診到上級醫院，進行尿道鏡檢查。湖南省兒童醫院泌尿外科主治醫師殷波表示，透過尿道鏡仔細檢查，沒有發現明顯的蟲體和蟲卵殘留在泌尿腔道內，不過弟弟的泌尿腔道黏膜炎症反應比較明顯，明顯充血狀態，可能是之前蟲體在裡面引起的。

殷波指出，綜合病史考慮，可能是朋友在下水遊泳時在裡面排尿，排尿時泌尿腔道相當於一個打開的狀態，這個時候蟲卵，甚至是幼蟲就隨著水流進入。