普丁政敵曝最新復原近況！　已可自主下樓梯：終於能滑Instagram了

▲納瓦爾尼恢復到可以自主下樓梯了。（圖／翻攝自Instagran「navalny」）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯反對派納瓦爾尼（Alexei Navalny）中毒復原中，在德國柏林的醫院對外表示他恢復情況良好，不需使用呼吸器的5天後，他已經開始自己上下樓梯，逐步進行身體復健，並在個人Instagram帳號上公開近況。

納瓦爾尼上傳一張他獨自握著扶手下樓梯的照片到Instagram上，寫下「讓我說說情況如何，雖然復原之路很長，但已清楚明確。」他表示目前還無法使用手機，就算想把水到進杯子裡，也會因顫抖的雙手而受限，爬樓梯則是另一個大難關。

「現在還有很多問題沒有解決，但夏里特醫院（Charité）厲害的醫生們，已經解決了主要的困難」，納瓦爾尼表示，「他們把我從『技術上來說還算個活人』，變成一個有很高的機會…可以快速滑滑Instagram而且不用思考就知道怎麼按讚的人。」

納瓦爾尼8月20日從托木斯克（Tomsk）登機返回莫斯科途中，因誤飲摻入神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）的茶水而中毒，全身痛苦難耐被緊急送醫，之後轉往柏林的夏里特醫院進行治療。

日前納瓦爾尼的團隊成員將其當天出發前在飯店的所有物品打包，送交德國當局進行檢驗，在2瓶空寶特瓶上驗出諾維喬克的毒劑反應，但莫斯科當局仍矢口否認欲投毒害人的整起行動。納瓦爾尼的發言人指出，他病癒後將重返莫斯科。