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孕婦提醒繳房租遭砍10多刀！為5周兒求饒「放過我」　房客很震驚

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記者白珈陽、柯沛辰／台中報導

台中市東區18日發生孕婦遭刺事件，35歲詹姓孕婦懷胎5周，平時擔任物業人員，替屋主管理、收租，不料無故遭房客男友狂刺10多刀。外傳劉嫌沒工作、情緒低落，加上詹女不久前才提醒要交房租，疑似種下殺機。不過，劉嫌到案後強調是「神明指示殺人」，19日晚間被依殺人未遂羈押。

詹女18日上午接獲房客反映「廁所漏水」，隨後前往查看，不料一進門就遭26歲劉嫌勒住脖子，持剪刀猛刺肩膀、背部及頸部10多刀，當場血流如注。詹女一邊求救一邊求饒，「我肚子裡還有寶寶，拜託放過我」，但劉嫌無動於衷，直到驚動其他房客，才立刻逃離現場。

經院方救治，詹女脫離險境，保住腹中胎兒。事隔一天，劉嫌在女友陪同下向沙鹿派出所投案。根據警方調查，詹女是物業管理員，介紹房子給鄭女（劉嫌女友）承租，情侶倆同居在台中租屋處，但男方找工作不順利，靠打工維生，曾向女友坦言「壓力大」，但跟詹女可說是素不相識，也無冤無仇。

▲▼台中孕婦被砍。（圖／翻攝自臉書）

▲詹女遭劉嫌持利剪連刺10多刀，地板血跡斑斑。（圖／翻攝自臉書）

據悉，詹女管理物業時，若遇到住戶忘繳、拖欠房租，都會寄簡訊提醒。不料這次拖欠超過一個禮拜，她好心提醒竟被砍殺，讓她始料未及。消息曝光後，其他房客不敢置信，直說詹女待人和善，態度相當客氣，不曾與房客發生過衝突。

鄭姓女友則向警方表示，男友不認識詹女，租屋處實際也沒漏水，不明白男友為何痛下殺手。消息傳出，劉嫌近期沒工作，情緒不穩，加上詹女催繳房租才種下殺機。不過，《ETtoday新聞雲》追蹤，劉嫌向檢警供稱，每天都夢到神明叫他殺人，犯案時耳邊還不斷傳來「殺她」，所以才犯案。

檢方複訊後，依殺人未遂罪聲押劉嫌，經地院漏夜審理，19日晚間裁准羈押。

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