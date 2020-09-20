揪團爬大雪山！台北女「神秘箭竹林」失蹤30天　剩一根斷裂登山杖

▲趙女攀與好友相約爬山，從大雪山國家森林公園進入，隨後脫隊失聯。（圖／翻攝當事人臉書）



記者柯振中／綜合報導

台北市57歲趙姓女子8月21日跟團攀登台中大雪山，返程時意外脫隊失聯，至今已超過30天。救難隊上山搜索，但路程中有箭竹林、芒草與崩壁，搜索十分困難，目前只有找到一支斷掉的登山杖。丈夫感到十分焦急，在臉書上PO文尋妻，希望能盡快找到人。

趙女與好友相約爬山，8月21日輕裝出發，從大雪山國家森林公園進入，不料下山時脫隊失聯，她也自行打電話報案，隨後在山裡消失。丈夫、隊友找不到人，趕緊通報搜救隊，上山尋找趙女的蹤跡。

不過，經過連日尋找，搜救隊都沒有任何發現蹤跡，還因為山勢險峻，有隊員負傷下山，搜救相當困難。出動搜救的苗栗縣消防隊小隊長李信德指出，趙女在海拔3,100公尺處迷途，但從2,700公尺到3,100公尺之間，全是密密麻麻的箭竹林，實在非常難尋找，要在箭竹之間不斷穿梭。

▲趙女的丈夫相當緊張，希望能趕快找到人。（圖／翻攝當事人臉書）



當時女子打電話報案，消防隊從最後失聯點開始尋找，朝著西側搜索，但也當地被大片芒草覆蓋，相當難搜尋。經過長時間的尋找，搜救隊終於有新進度，找到女山友的登山杖，因此加大人力開始搜索。

不過，儘管將所有人員調往該片區域尋找，還動用空拍機、高空垂降等方式，仍沒有找到趙女，也沒有再發現其他趙女身上的裝備。截至目前為止，趙女已經失蹤30天。

趙女的丈夫感到相當緊張，在臉書上PO文尋妻，懸賞150萬元，希望能夠趕快找到妻子，賞金從26日開始生效。

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