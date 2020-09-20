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男子突「高燒發瘋」身亡！原因竟是「1年前被狗咬」

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郝男被野狗咬1年後才狂犬病發作身亡。（圖／Pixabay）

▲郝男被野狗咬1年後才狂犬病發作身亡。（圖／Pixabay）

文／CTWANT

中國浙江省台州市一名54歲的郝姓男子突然出現燥熱畏光、雙手不斷抽搐的情況，嚴重到甚至當場「發瘋」，時而大喊身體失去知覺，時而又滿地打滾喊著「有幾萬隻螞蟻在咬我」。家屬將他緊急送醫，過程中男子高燒意識不清，醒來時精神狂躁、不斷嘔吐。醫師判斷後認為，極有可能是狂犬病感染！

根據《新浪新聞》報導，郝男在1個月前身體就出現不適症狀，包含多日燥熱畏光、無法自制，雙手不自覺抽搐，因為發燒症狀，讓家人都以為只是感冒，然而情況卻愈加惡化，郝男經常大吼大叫說身體失去知覺，不然就是被蟲狂咬，送醫做核磁共振檢查卻無異常，但不只高燒到39度，還不停嘔吐、狂躁到不停揮舞雙手，醫院無奈下只能對郝男施打鎮靜劑。

醫院懷疑郝男應是「狂犬病」症狀，郝男的妻子這才想起，丈夫1年前曾被野狗咬傷，但當時為了省錢，沒有接種狂犬病疫苗，只是用肥皂水簡單清洗傷口便作罷。醫院事後抽取郝男的腦脊液，果真確認病原是狂犬病病毒，然而郝男因未接種疫苗，發病後又延誤就診，最終仍不幸身亡。

浙大一院急診科主任陸遠強醫師表示，狂犬病一旦發作，死亡率幾乎是100%，臨床表現症狀主要是興奮、恐風、恐水、畏光、吞嚥困難、流口水、狂躁等，此時病毒已經廣泛分佈於中樞神經系統及神經外的器官之中，病患不超過10天便會死於腦損傷或呼吸、循環和全身衰竭。

醫師強調，「被一些動物咬傷一定要盡快接種狂犬病疫苗，否則將付出生命代價」，狂犬病毒主要通過被感染動物咬傷或抓傷的破損皮膚或黏膜侵入人體，它會在人體的肌肉組織中短暫停留、少量複製，而後沿神經末梢上進入人體的中樞神經系統，將會造成急性、進行性、幾乎不可逆轉的腦脊髓炎。發病前的潛伏期從5天至數年不等，通常是2至3個月，極少超過1年，郝男則恰巧是那個超過1年的不幸案例。

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