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副連長突狂叩「收到請回覆」　他退伍10年...剉咧等：會被電翻！

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▲▼ 國軍（圖／翻攝國防部發言人臉書）

▲原PO早已退伍10年了！（圖／翻攝國防部發言人臉書）

網搜小組／劉維榛報導

當兵講求紀律與服從，就連放假「安全回報」也千萬不可慢半拍！一名男網友笑虧，轉眼已退伍10年，卻在上周收到副連長的訊息「收到請回覆」，甚至被狂叩兩通沒接到，結果真相神展開，掀起網友坐等好戲上場，「國軍需要你，記得報到！」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》透露，上週六（12日）晚上9時許，突然收到未接來電訊息，且對方2分鐘內連打兩通，正當原PO一頭霧水時，手機又收到一封來自「副連長」的訊息，頓時讓原PO振奮精神。

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畫面可見，副連長剛中帶柔寫下，「提醒一下休假在外注意安全，明天返營妥善規劃交通工具，別開車回來！」隔著螢幕的原PO一秒稍息立正，接著爆笑澄清「報告副連長，我已經退伍十幾年了！」

豈料幾分鐘後，副連長又傳訊了，這次僅5字嚴肅下令「收到請回覆！」原PO替對方捏把冷汗，哭笑不得直呼「以前我的單位是營級單位，沒有連，應該是留錯電話號碼，這傢伙收假應該會被電翻！」

▲▼報告副連長 我已經退伍十幾年了....（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲副連長震怒了！（圖／翻攝爆廢公社二館）

文章曝光後，掀起3千多名網友亂胡鬧回應，「哇靠，這要被電翻了」、「回說你要逃兵」、「回個他：副連長很大嗎」、「回他我是指揮官」、「我畢業五年了，還會收到教官說我曠課的簡訊」、「一定是有人亂留你的手機號碼」、「回他請支援收銀」「等等換第三營、第三連蔡連長打給你」、「國軍需要你，記得報到」。

另有苦主分享超糗經歷，「我記得我也是退伍大概三個月，半夜有裁判官打電話給我，一開口：駕駛出車啦，來接我，今天要上山。我：報告裁判官，我退伍三個月了。裁判官：蛤！你退伍了！好吧...我去叫別的駕駛」。

▼網友歪樓一片！（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲▼報告副連長 我已經退伍十幾年了....（圖／翻攝爆廢公社二館）

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