化腐朽為神奇！屏東監獄：首創大規模養殖黑水虻成功案例

▲屏東監獄首創首創大規模養殖黑水虻成功案例 ，圖典獄長周輝煌說明水虻養殖情形。（圖／取自法務部犞正署網站，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

有鑑於非洲豬瘟於2019年發生後延燒至今，廚餘去化考驗國內監所及其他機構處理能力，屏東監獄啟動水虻養殖計畫，利用水虻處理廚餘，有效降低廚餘數量，不但創下矯正機關首創大規模養殖黑水虻成功案例，化腐朽為神奇，也讓受刑人累積養殖經驗及技能，出監後順利復歸社會，重獲新生，一舉數得。

非洲豬瘟迄今未平息，屏東監獄每日產生廚餘雖經前後端管制減量仍達2000公斤，為杜絕疫情，該監獄積極尋求替代處理方式，自2019年9月底，啟動黑水虻養殖計畫。

▲▼屏監首創大規模養殖黑水虻成功案例。

黑水虻是一種資源昆蟲，其成長過程分為卵、幼蟲、蛹及成蟲等4大階段，並從卵至成蟲各階段分別可利用於製作蛋白飼料、甲殼素及有機肥，運用於水產養殖、生物科技及環境改善，具相當經濟潛力。

屏東監獄委請學界提供技術指導及研發，利用黑水虻幼蟲在自然界以廚餘等腐爛有機物為食物，大量且有效率地處理廚餘；另從養殖過程中，也讓收容人體會生命教育之意義，累積養殖經驗及技能，出監後順利復歸社會、重獲新生。

該監獄因此於外役分監現址設置黑水虻養殖場，總養殖量可達5百餘盆，每盆蟲體重約2.2公斤，已具相當規模，現每日消耗廚餘量可達約6百公斤，由於黑水虻處理廚餘速度很快，不易產生廚餘發酵異味。

屏東監獄在養殖過程中不斷嘗試、摸索，已累積適合矯正機關養殖之相關經驗及技術，提升復育成功率；未來可將養殖經驗提供其他機關作為標竿學習之參考，共同淨化生態環境，減輕環境的負擔。

該監獄對於養殖黑水虻去化廚餘方面，已努力累積相關經驗，可提供各矯正機關或其他公務部門參考，並樂於以敦親睦鄰方式推廣到民間眾，期待將黑水虻養殖帶進社區甚而社會各角落，透過將廚餘再度資源化，為台灣生活的環境貢獻一份心力。

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