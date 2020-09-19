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鍾南山打臉大陸「今年要推出新冠疫苗」：太樂觀

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▲▼大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（圖／路透社）

▲中國傳染病學專家鍾南山。（圖／路透社）

記者崔子柔／綜合報導

北京昨（18）日舉辦中關村全球科學與生命健康論壇，大陸科技部部長王志剛透露，大陸目前已有11款新冠疫苗進入臨床試驗階段，其中4款進入3期臨床試驗。中國傳染病學家、工程院院士鍾南山則對此表示，「如果說今年可以推出新型肺炎疫苗是太樂觀。」

根據人民日報報導，王志剛在致辭時表示，疫情尚未全面控制，還可能隨著秋冬季反彈，「中國完成了核酸檢測、抗體檢測試劑和配套設備研發，目前已有11款新冠疫苗進入臨床試驗階段，其中4款進入三期臨床試驗。」

雖然目前疫苗還在臨床試驗階段，但中國早在6月底就啟動新冠疫苗緊急使用，已有數十萬人次接種，中國聲稱無明顯不良反應案例，也無人感染。

鍾南山則在論壇表示，目前大陸的新冠肺炎病人很少，無法進行對照，需與40個國家共同開發及驗證疫苗，推出疫苗的時間可能會在明年初，「如果說今年可以推出是太樂觀。」

鍾南山表示，之前有種說法是自然讓民眾建立「群體免疫」，但全球有很多人感染新冠肺炎死亡，所以這個想法不可取。

先前就有相關報導指出，大陸2家企業研發3款新型冠狀病毒疫苗，已達到第3階段臨床測試，最快年底上市，預計每年可生產出6億劑疫苗。

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