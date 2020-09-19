網紅車禍「下半身癱瘓」　「大號無法控制」崩潰：睡一睡死掉好了

▲網紅「Chairman椅人」難得說出自己受傷的過往心酸。（圖／翻攝自「Chairman椅人」臉書）

圖文／CTWANT

一名網紅YouTuber「Chairman椅人」因為一場車禍意外，導致下半身癱瘓，他因此經常在頻道中PO出各種挑戰活動的影片，不論是上半身攀岩、坐輪椅爬山、不用腳衝浪等等，毅力堅強令人感到敬佩！近日他也在自己的youtube頻道中透露癱瘓之後的辛酸血淚，坦言曾有過輕生的念頭，許多網友都紛紛為他加油。

「椅人」在影片中表示，自己是在5年前的某個星期日，發生一場車禍就變成身障人士，當時自己是要騎車去工作，然而卻遭到變換車道的轎車猛撞，使他胸椎第9、10節和脊髓出現損傷，下半身從此再也沒有知覺，更無法移動。

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剛出車禍時「椅人」真的相當不習慣，常在移動過程中就跌倒，許多看似簡單都必須重新學習，連排泄的生理需求也無法控制，他透露，剛開始復健時還曾多次弄髒褲子，洗完澡回到病床上時，內心不禁出現輕生念頭，覺得連大便都無法控制，還要留在世界上做什麼，乾脆睡一睡死掉吧！

雖然身體有殘缺，但他從未在父母面前哭過，都是獨自一人在夜深人靜時，才敢偷偷躲在被子裡宣洩情緒，但他非常感謝父母陪伴，才讓他堅強活下來並努力復健，住院8個月後回到學校，一開始很緊張害怕會被當成異類看待，或受到過多關心感到壓力，慶幸的是他最終還是結交到一群知心好友。最後，他說道，人們應該珍惜目前擁有的人事物，別太在意失去的東西，「這個世界上愛你的人很多，要為愛你的人好好活著。」

網友看完影片後紛紛留言表示「勵志建言，發人深省」、「同為脊髓損傷患者，我們都可以活得更精彩」、「真的很偉大，辛苦了」、「謝謝你讓我們知道你的故事，要加油哦，你真的很棒了」。

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