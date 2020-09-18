快訊／蔡英文、森喜朗交換台灣、日本奧運代表隊簽名制服

▲總統蔡英文於總統府內接見日本前首相森喜朗。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文18日傍晚在總統府接見日本前首相森喜朗訪團。她在致詞時，請森喜朗幫忙向新任日本首相菅義偉、前首相安倍晉三致意，期望台日關係可以在各個領域深化合作；此外，森喜朗準備了日本奧運代表隊的制服，而蔡英文則準備了台灣奧運代表隊的制服，互相交換作為贈禮。

森喜朗在上個月才以83歲的高齡，一日往返台灣、日本，率團前往台北賓館追思李登輝，讓不少人對他的誠意而感動。接著，19日上午將舉行李登輝告別追思禮拜，他再次安排於18、19日二度訪台。

森喜朗所率領的弔唁團，搭乘專機於傍晚4時50分飛抵松山機場，一行人下機後便直奔總統府與蔡英文會面。蔡英文在致詞時說，上次森喜朗為了弔念李登輝，抱病前來台灣，大家都很感動，這次聽聞他在出發前也身體不適，「不過今天看起來，經歷旅途奔波，看起來相當有元氣」。

蔡英文表示，她知道森喜朗最關心的就是明年東京奧運，所以今天森喜朗特別準備了日本代表隊的制服來交流，所以台灣也準備了台灣奧運制服來交換。

蔡英文說，不只是日本很期待東京奧運，台灣也很期待，期待明年比賽的進行，也期待台日的選手在場上有精彩的表現。

蔡英文表示，在前天日本菅義偉首相率領新內閣上任，過去幾年來，台日友好的夥伴關係，不論官方或民間，都不斷在提升，「菅首相過去在官房長官任內，也多次為台灣發聲，支持 台灣的國際參與。」

蔡英文說，藉這個場合，她要代表台灣人民，向菅首相表達對日本新內閣的祝福，也非常感謝安倍前首相，在任內對深化台日關係，所做出的貢獻，「相信在台日共同的努力下，我們將持續在各領域深化合作，讓台日關係更加提升。」

最後，蔡英文說，再次歡迎並感謝森喜朗和貴賓來訪，她特別請森喜朗返國後，向安倍前首相及菅首相，轉達來自台灣的問候。

▼總統蔡英文於總統府內接見日本前首相森喜朗。（圖／蔡英文臉書）

