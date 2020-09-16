苗栗南庄、屏東佳冬螯蝦場確診十足目虹彩病毒　銷毀7245台斤成蝦

▲屏東縣佳冬鄉一螯蝦場驗出十足目虹彩病毒，進行成蝦銷毀。（圖／屏東縣動物防疫所提供）



記者許展溢／台北報導

防檢局今（16日）表示，苗栗縣南庄鄉及屏東縣佳冬鄉各新增1螯蝦場確診國內十足目虹彩病毒（DIV1）案例。依標準作業程序，由苗栗縣動物防疫所執行DIV1陽性成蝦清除銷毀作業，計100台斤。及屏東縣動物防疫所執行DIV1陽性成蝦及蝦苗清除銷毀作業，計成蝦7,145台斤與蝦苗5,456,250尾。累計檢出14場螯蝦、3場白蝦及1場草蝦為DIV1陽性。

防檢局說明，由於DIV1對白蝦及泰國蝦具高致死率，對螯蝦則呈現輕微或無症狀，為避免帶病原螯蝦危及主要養蝦產業（白蝦年產值新臺幣15.9億元與泰國蝦年產值新臺幣20.4億元），故於5月25日起實施螯蝦全面（48場）主動監測，目前DIV1陽性螯蝦已全數清除完畢。

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▲▼屏東成蝦及蝦苗清除銷毀作業，計成蝦7,145台斤與蝦苗5,456,250尾。（圖／屏東縣動物防疫所、農委會提供）



防檢局指出，同時，為求慎重，執行擴大DIV1易感性動物（大閘蟹）全面（42場）監測，至7月28日已全數執行完畢，檢驗結果均為陰性。此外，為防範DIV1透過活蝦輸入而傳入國內，今年5月29日起實施「十足目虹彩病毒之指定輸入應施檢疫物及檢疫措施」，針對輸入之美國螯蝦、澳洲淡水龍蝦、日本沼蝦、泰國蝦及白蝦採逐批檢驗方式，迄今已採樣33批次，檢驗結果均為陰性。