快訊／盒裝「雙鋼印」醫療用口罩　最快11月起可在市面上買到

▲「MD、MIT」雙鋼印口罩曝光！（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

黑心口罩混充事件連環爆，為挽救國家隊聲譽，中央流行指揮中心要求自9月17日以後生產的醫用口罩，須逐片以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」，也恢復全面徵用。食藥署今（18）日表示，雙鋼印實名制口罩已開始出貨，指揮中心暫定規劃全面徵用至10月31日，代表最快11月起，民眾就可在市面上買到盒裝雙鋼印醫用口罩。

食藥署醫療器材及化粧品組研究員王兆儀表示，國產平面式醫用口罩雙鋼印標示，將於9月24日正式上路，為了防止新舊標示造成混亂，確保民眾從實名制購買口罩，都能領到雙鋼印醫用口罩，指揮中心規劃，109年9月17日到10月31日間，政府會徵用所有具雙鋼印之平面式醫用口罩。

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王兆儀說，109年9月24日起製造之所有國產的平面式醫用口罩都必須有雙鋼印，但是各通路的無雙鋼印口罩存貨，仍然可以賣到109年12月24日。109年12月25日起，除經衛生局驗章者外，所有沒有雙鋼印的平面式醫用口罩，都不得販賣。

109年12月24日前未能即時售完者，應先暫停販售，並應由許可證持有業者，連同庫存品送經直轄市或縣（市）衛生主管機關驗章後，才能繼續販售。提醒持有平面式醫用口罩之許可證業者，109年9月24日到110年3月23日期間，都能去所轄地方衛生局辦理驗章。