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獨家開賣「青花瓷醫用口罩」！愛買全台15間門市9/23限量販售

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▲▼愛買領先全台，獨賣「青花瓷醫用口罩」。另外為了歡慶水湳店新開幕，更發送免費早餐、滿額贈石虎系列周邊。（圖／愛買提供）

▲愛買獨家開賣「青花瓷醫用口罩」。（圖／愛買提供）

記者林育綾／台北報導

愛買量販為慶祝台中水湳店正式開幕，除了發送免費早餐之外、滿額贈石虎系列周邊之外，將首度獨家開賣「青花瓷」系列醫用口罩，將於9/23(三) 上午11點在全台15家門市販售，每盒30片裝，售價299元，每間分店限量200盒，每人限購1盒，售完為止。

▲▼愛買領先全台，獨賣「青花瓷醫用口罩」。另外為了歡慶水湳店新開幕，更發送免費早餐、滿額贈石虎系列周邊。（圖／愛買提供）

▲▼「青花瓷」系列口罩商品， 有「嫣然」、「綻放」2種花紋版本（圖／愛買提供）

▲▼愛買領先全台，獨賣「青花瓷醫用口罩」。另外為了歡慶水湳店新開幕，更發送免費早餐、滿額贈石虎系列周邊。（圖／愛買提供）

業者表示，目前台灣口罩市場花紋樣式罕見，因在口罩面料上壓上花紋，製作實屬不易。而台灣唯一「MIT花紋成人醫用口罩」即將首度開賣，台灣康匠團隊在一次鶯歌老街欣賞古玩的過程中，被古董花瓶上的紋路所吸引，進而設計出「青花瓷」系列口罩商品， 有「嫣然」、「綻放」2種花紋版本，加上專利超定型PE材質安全鼻樑線，可塑性更好；無壓力6mm寬耳帶，延展強、彈性佳，久戴也舒適。

▲▼愛買領先全台，獨賣「青花瓷醫用口罩」。另外為了歡慶水湳店新開幕，更發送免費早餐、滿額贈石虎系列周邊。（圖／愛買提供）

▲「青花瓷醫用口罩」9/23(三) 上午11時在全台15家愛買門市獨家開賣，每盒30片裝，售價299元，每間分店限量200盒，每人限購1盒。（圖／愛買提供）

愛買為了歡慶水湳店新開幕，9/23(三) 上午11時在全台15家門市，獨家獨賣成人醫用青花瓷口罩，每盒30片裝，售價299元，每間分店限量200盒，每人限購1盒。 此外在水湳店開幕首日9/23(三)10:40，將免費發送價值超過100元的早午餐點心盒，內含知名所長茶葉蛋、愛買自製烘焙羊角麵包、台式青蔥燒餅、團購美食「KO咖啡王」罐裝咖啡和A級香蕉，共300份，送完為止。

▲▼愛買領先全台，獨賣「青花瓷醫用口罩」。另外為了歡慶水湳店新開幕，更發送免費早餐、滿額贈石虎系列周邊。（圖／愛買提供）

▲▼另外為了歡慶水湳店新開幕，更發送免費早餐、滿額贈石虎系列周邊。（圖／愛買提供）

▲▼愛買領先全台，獨賣「青花瓷醫用口罩」。另外為了歡慶水湳店新開幕，更發送免費早餐、滿額贈石虎系列周邊。（圖／愛買提供）

而愛買量販為了讓更多人認識台灣唯一現存的原生貓科石虎，今年5月「豐台灣」檔期製作石虎托特包，超過1萬個托特包火速贈完，屢獲好評，為了慶祝水湳店開幕與中秋佳節採買烤肉食材的保鮮需求，再次邀請台灣藝術家池边金勝授權製作「台灣石虎保溫保冷袋」，9/23(三)-10/6(二)快樂購會員憑當日單筆發票滿1288元即可兌換1個，限量8千個。

▲▼愛買領先全台，獨賣「青花瓷醫用口罩」。另外為了歡慶水湳店新開幕，更發送免費早餐、滿額贈石虎系列周邊。（圖／愛買提供）

▲愛買台中水湳店9/23正式開幕。（圖／愛買提供）

▲7-ELEVEN即日起開始販售貨量高達2萬盒的淡橙橘口罩。（圖／萊禮生醫提供）

另外國家隊成員之一萊禮生醫，為了滿足民眾追求時尚的渴望，近日也瘋狂趕工，一共追加2萬盒「淡橙橘」醫療防護口罩，消費者可以直接至全台7-ELEVEN門市購買，一盒定價399元，每人限購一盒。

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