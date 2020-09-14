一直借錢還踹門嗆聲...鄰居火大拿菜刀把他背部劈開！鮮血噴滿地

記者陳雕文/新北報導

新北市一名男子平常會跟鄰居借錢應急，但後來變本加厲還要鄰居當保人糟拒，他惱羞成怒踹鄰居的門還嗆聲。到了13日中午，鄰居忍無可忍，跑到賣場購買菜刀，返家就朝踹門的男子背部狂砍5刀！但鄰居看著男子倒在血泊中奄奄一息，深感後悔決定報案，員警趕到現場逮捕揮刀的鄰居，並依殺人未遂罪送辦。

▲鄰居踹門嗆髒話，後來背部遭砍5刀，當場倒地不起。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，44歲的蘇男與43歲的陳男是租屋認識的鄰居，蘇男今年4月才剛搬進租屋處，對陳男並不熟悉，但陳男屢屢向他借款應急，有時300元、500元不等，他也看陳男可憐並不催討還款。但日前陳男要求蘇男擔任租車保證人遭拒，13日凌晨竟跑到蘇男房門口狂踹，蘇男隱忍不發，直到同天上午9點多，陳男再度以講電話聲音太大為由，踹蘇男房門並辱罵三字經。

蘇男怒不可抑，立刻掛斷電話跑到附近賣場買了把菜刀，根據賣場監視器畫面，蘇男穿著黑色背心，進賣場的五金區，最後花了300多元買了把菜刀，怒氣沖沖返家。

蘇男返回租屋處後立刻敲陳男房門，並朝陳男背部劈了5刀，陳男頓時倒地不起，滿手血的蘇男才知闖下大禍，立刻報案，他也協助對陳男施救，並拿水給陳男飲用。

新莊警分局員警抵達後，立刻逮捕蘇男，也查扣犯案用的菜刀一把，蘇男懊悔說，平常對他也不錯，沒錢吃飯都會接濟他，沒想到卻因為踹門又罵人，讓他氣憤不已，才會鑄下大錯！附近鄰居表示，二人平常偶有嫌隙，但未曾發生過打架糾紛，員警也將涉嫌傷人的蘇男依殺人未遂罪移送偵辦，要替自己莽撞行為付出代價。