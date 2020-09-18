演藝圈金主「吸百億」疑藏金庫！提白色塑膠袋押返　內容物超簡樸

▲秦庠鈺曾是吳宗憲的金主。（圖／調查局提供）

記者葉國吏／綜合報導

鼎立集團總裁秦庠鈺涉嫌非法吸金136億，日前棄保潛逃，17日將其追緝回台。不過秦庠鈺吸金百億，但返國卻只帶著一只手提袋，被懷疑海外藏有金庫，檢調正持續追查。

秦庠鈺曾投資電影《殺手歐陽盆栽》，與演藝圈有相當淵源，也曾投資藝人吳宗憲的「阿爾發光子科技公司」與「傑克傳播經紀公司」，2人資金往來期間，吳宗憲曾簽出面額1500萬、4000萬元本票給秦，秦男潛逃出境後，遭查扣的相關資產，也包括吳宗憲的2張本票，讓吳一度陷入炒股疑雲。

▲秦庠鈺17日下午搭華航班機引渡返台。（圖／記者張君豪翻攝）

秦涉及的吸金案已分別被判刑11年、3年11月定讞，但他在2016年案件審理期間，就棄保潛逃，2018年9月17日持變造護照入境泰國，在曼谷蘇瓦那蓬國際機場（Suvarnabhumi）遭逮並判刑入獄，後來因7月泰皇生日大赦，9月15日提早出獄，經台灣、泰國之下，17日把秦解送搭機返台。

根據自由時報報導，秦庠鈺本來打算出獄後就找人告他詐欺，這樣就會被帶回分局調查、避免被遣送回台，接著再以和解方式撤告，當場獲釋後就讓人接走逃亡。只不過計畫失敗最後還是返台。

但秦庠鈺吸金超過百億元，這次押解返台只帶了一個手提袋，裡面只有衣服跟2包菸，沒什麼錢，懷疑他應該有海外秘密金庫，檢調正持續追查中。