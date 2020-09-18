　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

演藝圈金主「吸百億」疑藏金庫！提白色塑膠袋押返　內容物超簡樸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼秦庠鈺曾是吳宗憲的金主。（圖／調查局提供）

▲秦庠鈺曾是吳宗憲的金主。（圖／調查局提供）

記者葉國吏／綜合報導

鼎立集團總裁秦庠鈺涉嫌非法吸金136億，日前棄保潛逃，17日將其追緝回台。不過秦庠鈺吸金百億，但返國卻只帶著一只手提袋，被懷疑海外藏有金庫，檢調正持續追查。

秦庠鈺曾投資電影《殺手歐陽盆栽》，與演藝圈有相當淵源，也曾投資藝人吳宗憲的「阿爾發光子科技公司」與「傑克傳播經紀公司」，2人資金往來期間，吳宗憲曾簽出面額1500萬、4000萬元本票給秦，秦男潛逃出境後，遭查扣的相關資產，也包括吳宗憲的2張本票，讓吳一度陷入炒股疑雲。

▲秦庠鈺17日下午搭華航班機引渡返台。（圖／記者張君豪翻攝）

秦涉及的吸金案已分別被判刑11年、3年11月定讞，但他在2016年案件審理期間，就棄保潛逃，2018年9月17日持變造護照入境泰國，在曼谷蘇瓦那蓬國際機場（Suvarnabhumi）遭逮並判刑入獄，後來因7月泰皇生日大赦，9月15日提早出獄，經台灣、泰國之下，17日把秦解送搭機返台。

根據自由時報報導，秦庠鈺本來打算出獄後就找人告他詐欺，這樣就會被帶回分局調查、避免被遣送回台，接著再以和解方式撤告，當場獲釋後就讓人接走逃亡。只不過計畫失敗最後還是返台。

但秦庠鈺吸金超過百億元，這次押解返台只帶了一個手提袋，裡面只有衣服跟2包菸，沒什麼錢，懷疑他應該有海外秘密金庫，檢調正持續追查中。

 

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
館長深夜親曝「真凶身分」！　10億追緝：有仇必報十倍奉還
楊丞琳「限動一直PO小鬼」哭臉道歉　挖出21年前合照心碎
快訊／華府準備批准重大對台軍售案　7項武器176億元
華裔撲克女玩家遭姦殺案　證據顯示她被活活燒死
小鬼黃鴻升今午解剖追死因　靈堂明開放3天！59歲父慟辦後事
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

演藝圈金主「吸百億」疑藏金庫！提白色塑膠袋押返　內容物超簡樸

已婚男熱戀人妻同事　用「私密鹹濕照」逼她離婚！法判7個月刑期

館長案效應！黑幫大哥「掏槍」下放小弟避禍　16歲少年轟9槍嗆網友

高市深夜飄刺鼻臭味　查獲不明鐵桶！初判「丙烯酸乙酯」外洩

重機男停紅燈遭她潑尿「騷味狂飄」　女騎士曝超瞎報復原因

信義區殺警案萬少丞又犯案！內湖故意撞車　逼簽50萬「車禍和解」

手殘鬼頭刺青男又偷了！「蒜金」價高乾坤挪移　偷600台斤遭逮

桃園嬰被留車上10分鐘！窒息「臉發紫」亡　父母崩潰：才離開一下

小鬼趴床邊口鼻滲血亡　「這個時間」移至新北殯儀館解剖...釐清死因

二手拍賣客拿手機自拍　網紅林鴒報警抓人！鐵粉氣：不再支持

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

玖壹壹第一時間難以置信「好友小鬼猝逝」　悲痛表示：當他出國去玩

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟攤倒在地...網笑：以為喝醉

原住民母語創作曲加入嘻哈元素　《我阿姨也癢》歌詞、旋律超洗腦

情侶忘情纏綿！男子「霸氣一抱」　相擁跌釣蝦池...網笑：永浴愛河

挑戰走路24小時！台北→苗栗 「高溫+痠痛」用意志力撐完全程

演藝圈金主「吸百億」疑藏金庫！提白色塑膠袋押返　內容物超簡樸

已婚男熱戀人妻同事　用「私密鹹濕照」逼她離婚！法判7個月刑期

館長案效應！黑幫大哥「掏槍」下放小弟避禍　16歲少年轟9槍嗆網友

高市深夜飄刺鼻臭味　查獲不明鐵桶！初判「丙烯酸乙酯」外洩

重機男停紅燈遭她潑尿「騷味狂飄」　女騎士曝超瞎報復原因

信義區殺警案萬少丞又犯案！內湖故意撞車　逼簽50萬「車禍和解」

手殘鬼頭刺青男又偷了！「蒜金」價高乾坤挪移　偷600台斤遭逮

桃園嬰被留車上10分鐘！窒息「臉發紫」亡　父母崩潰：才離開一下

小鬼趴床邊口鼻滲血亡　「這個時間」移至新北殯儀館解剖...釐清死因

二手拍賣客拿手機自拍　網紅林鴒報警抓人！鐵粉氣：不再支持

直播數度哽咽！　唐綺陽警告「2020年不一樣」曝未來玄機：我們只能跟著走

驗完屍鬼門關前返家目睹「27秒詭異招手」　高大成：我看到什麼？

綠血希望坦圖入年度第3隊　史蒂文斯：他會越來越優秀

快訊／台鐵撞貨車「瞬間全毀燒成火球」　新埔-通霄雙向延誤

限動一直PO小鬼…楊丞琳哭臉道歉：請你們不要看下去　挖出21年前合照心碎了

多少台灣人在浴室跌倒？他曝2關鍵致命處：阿祖就是這樣過世

快訊／華府準備批准重大對台軍售案　7項武器176億元

讓人喜歡你的5個社交心理學小技巧！眼神交流時間很關鍵

下午、深夜時段車輛最容易被偷！找對地方停才是防盜不二王道

涼麵其實超胖！　忽略這幾個重點還可能鬧肚子痛

全程與女兒講台語、幫綁丸子頭 林昶佐日常！網讚：滿滿父愛❤

社會熱門新聞

女保險業務為業績上床　遭渣男偷拍性愛影片

賣保單嘿咻無業男　人妻慘遭偷拍勒索

桃園嬰被留車上10分鐘！窒息「臉發紫」亡

女兒失蹤成無名屍13年　基隆警幫找回家路

信義區殺警案萬少丞又犯案　內湖故意撞車

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

69歲嬤撞游泳教練害截肢　賠300萬換撤告

煎餃攤員工母幫下水餃　險害店家挨罰15萬

辦二手拍　網紅林鴒報警抓客人！

三重16歲少年不捨新住民母遭辱　談判怒開9槍

影／台日混血少女遭絞殺焚屍　死者父慟「魂都引不到」

重機男遭潑尿　女子報復原因超瞎

檢舉人監視器對準校門口　1年告發958件違停家長崩潰

武界壩救難司機怨只顧車　盧妻大兒子回應了

更多熱門

相關新聞

吸金136億逃亡泰國4年　秦庠鈺上銬畫面曝

吸金136億逃亡泰國4年　秦庠鈺上銬畫面曝

涉嫌吸金136億元的碩天炒股案被告秦庠鈺，2016年間逃亡泰國曼谷，一度因持假護照被逮進泰國監獄，今年9月15日因逢泰皇生日獲得大赦提前出獄，法務部調查局駐泰秘書多方奔走，取得泰方協助，今天將秦押解返台，預計下午班機落地後，移送台北地檢署歸案，隨即入監服刑11年。

秦庠鈺服刑期間想盡辦法逃亡　還找泰籍友人告他

秦庠鈺服刑期間想盡辦法逃亡　還找泰籍友人告他

吳宗憲5500萬本票遭聲請沒收　法院暫不准

吳宗憲5500萬本票遭聲請沒收　法院暫不准

秦庠鈺吸金136億案　裁定沒收

秦庠鈺吸金136億案　裁定沒收

吳宗憲簽本票捲吸金案　北檢追債

吳宗憲簽本票捲吸金案　北檢追債

關鍵字：

秦庠鈺

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼親妹妹心痛首發聲　「努力睡著才能見到你」

KID、坤達《木曜4》直播全程沉默　邰智源心疼：辛苦了

KID、坤達強忍上工「崩潰了」！喪友後…將首度現身《木曜4》直播

小鬼猝死　醫曝「狀態性昏厥」保命關鍵

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

小鬼已準備好替他慶生！吳宗憲心痛：你可以先請假回來嗎？

小鬼耳環還掉在他家…Junior收起：時候到了，再拿去給你

「為小鬼留位子」　許瑋甯曝同學會現場

36歲蘆名星家中身亡！「生前最後PO文」網心驚

女保險業務為業績上床　遭渣男偷拍性愛影片

小鬼黃鴻升猝逝！醫曝1症狀造成跌倒：好發年輕人

更多

最夯影音

更多
「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位
KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面