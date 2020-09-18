觀看慰問演出！武漢護士與丈夫捲入「旋轉座椅」...下秒遭活活擠壓亡

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發時，湖北武漢的醫護人員紛紛站上前線，然而一名同濟醫院的護士和丈夫，近日在漢秀劇場觀看慰問抗疫人員演出，快結束時二人被旋轉座椅擠壓身亡。知情人士透露，他們是為了救兒子才發生這一悲劇。

▲ 武漢漢秀劇場外觀。（圖／翻攝自漢秀劇場官網）

近日「抗疫護士夫婦看演出身亡」的消息在網路流傳。知情人士透露，當晚演出快結束時，4歲的兒子起身準備離開座位，結果不慎掉入旋轉座椅下，護士和丈夫看到後立刻伸手去拉，結果男孩幸運被安全網接住，兩夫妻卻被旋轉的椅子擠壓雙雙死亡。

▲ 漢秀劇場內部。（圖／翻攝自漢秀劇場官網）

根據武漢官方17日通報，9月6日21時07分，武漢萬達德貢演藝有限公司所屬的漢秀劇場發生一起事故，兩人不幸身亡，目前事故原因及責任主體正在進一步調查之中；萬達德貢與逝者家屬就賠償等事宜已達成一致，善後工作已處理完畢。

據悉，武漢漢秀劇場10日即將正式開門迎客，正式復演前，漢秀劇場將舉辦3場公益演出，特邀2970位醫務工作者共賞。三場場次分別在9月6日15時、19時30分，9月9日19時30分，不料於當晚發生死亡意外。

▲ 劇場座椅1分鐘內可將觀眾升舉或下降6.25公尺。（圖／翻攝自漢秀劇場官網）

《澎湃新聞》指出，17日在漢秀劇場看到該劇場已經關閉。工作人員稱，關閉是為了設備維修，暫未接到具體開放時間的通知。別克漢秀劇場官方公眾號也已取消「公益預約」入口。

漢秀劇場簡介顯示，觀影區是秀場的核心部位，是高科技的集合所在地，整個觀眾席可容納2000名觀眾觀演，是世界上第一座採用移動、升降座椅的水秀劇場。

據介紹，劇場升降座椅台面積1100平方公尺，最大跨度67公尺，1分鐘內可將觀眾升舉或下降6.25公尺。每套旋轉座椅台面積50平方公尺，平移行程長達30公尺。

消息傳出後引發網友熱議，紛紛對抗疫護士的不幸喪命表示哀悼，「沒有倒在最危險的地方，卻被吞噬在暗藏的危險中？」、「把座椅搞得那麼複雜幹嘛」。也有民眾提出質疑，「過了12天才爆出來，捂的夠嚴實的」、「到底怎麼身亡的？（通報）沒說清楚」。