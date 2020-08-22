　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

儲值244元！隔天暴增6200萬　他一嗶竟能消費...嚇到報警繳回

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼12歲男孩交通卡多出6200萬。（圖／翻攝自楚天都市報）

▲該款一夜暴增出6200多萬的智慧型手錶。（圖／翻攝自楚天都市報）

實習記者陳妙津／綜合報導

武漢一名12歲男孩收到爸爸送的智慧手錶，其中有一功能可以綁定用於交通的電子支付卡，便花了55元人民幣（約新台幣244元），買了一張支付卡綁定，沒想到隔天卡中竟多出1400萬元人民幣（約新台幣6200多萬元）的鉅款，他嘗試消費後證實儲值卡裡這些錢都能消費，嚇得他立刻告知家人，商討後一家人決定報警處理，歸還這筆不屬於自己的錢財，拾金不昧的態度也讓網友大讚「好身教」。

▲▼12歲男孩交通卡多出6200萬。（圖／翻攝自楚天都市報）

▲經查詢確實發現綁定手錶的卡內有1464萬人民幣鉅款。（圖／翻攝自楚天都市報）

據《楚天都市報》報導，男孩卓卓（化名）表示，爸爸送的智慧型手錶價值1488元人民幣（約新台幣6600元），可以綁定武漢通交通卡（類似台灣的悠遊卡），收到當晚便下載了APP，並花了55元人民幣（約新台幣244元）買了交通卡後綁定，沒想到一覺睡醒，竟發現交通卡裡暴增出1400萬人民幣（約新台幣6200多萬元），嚇得立即告知媽媽。

▲▼12歲男孩交通卡多出6200萬。（圖／翻攝自楚天都市報）

卓卓的媽媽表示，當時全家還以為是手錶顯示有誤，便帶著孩子到地鐵站的自動購物機買東西，結果發現卡裡的錢真的能用來結帳，雖然全家都不知道這一大筆錢從何而來，但本著「不是自己的錢不能要」的道理，直接帶著孩子到地鐵服務台反應。

▲▼12歲男孩交通卡多出6200萬。（圖／翻攝自楚天都市報）

▲卡中鉅款確實可以用來消費。（圖／翻攝自楚天都市報）

經過工作人員現場查詢後，發現卡內真的多出一筆鉅款，並直言「從來沒在交通卡裡看過這麼多錢」，最終卓卓一家選擇報警處理，而手錶生產商家也對此展開調查。武漢城市一卡通有限公司表示，初步研判是手錶物理晶片出狀況，以致餘額有誤，將對此展開調查。

網友則大讚卓卓全家是「最好身教」，還有不少人紛紛留言，「發財啦！」、「要是我估計會拼命花」、「這個手錶哪裡買的」、「不取不明之財，佩服！」、「素質很高」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
LIVE／雨越晚越猛！巴威估成中颱　氣象局說明最新動態
入境普篩恐有1.2萬偽陽性　陳時中：「多做一點」會產生很多點
巴威颱風各國預測路徑出爐！　有機會再增強中颱
口罩實名制未領有救了！　8/31-9/13開放補領
快訊／新增1例境外移入！20多歲女赴墨西哥工作返國確診
國民黨擬聯合14縣市普篩　藍營2首長回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

老婆吵著要離婚！　辦手續路上老公「匕首插胸」結束生命：她綠我

王毅：若美國自己出爾反爾　誰還敢跟美簽署協議

儲值244元！隔天暴增6200萬　他一嗶竟能消費...嚇到報警繳回

習近平談「長三角一體化」：發展以國內大循環為主體

特斯拉「離奇自動加速」！時速破100猛撞360度翻覆　駕駛險死怒批：煞車失靈

狠父「7秒2次重摔」兒出氣！　2歲半幼童腦損傷死亡...親生媽淡定錄影

陸起草「宴席節約規範」　設「專業點菜師」禁誘顧客點太多

TikTok醞釀反擊！　路透：最快下周一起訴美國政府

25歲女被「8便衣包圍帶走」絕命大喊！　港府宣布是「內鬼」偷200警察個資

陸日增22例境外輸入　無本土確診病例

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

張新成誇「非常美」！譚松韻秒送眼刀　合唱「無與倫比的美麗＋安靜」好好聽

超強翻唱《灌籃高手》片尾曲　完美駕馭！網友：唱到心坎裡

消暑聖品！鹿港超夯古早味剉冰　軟Q粉粿＋沁涼剉冰只要30元♥

不要再打了！教訓娃娃給狗狗看　整組嚇壞狂吠超害怕網笑：怕爆

老婆吵著要離婚！　辦手續路上老公「匕首插胸」結束生命：她綠我

王毅：若美國自己出爾反爾　誰還敢跟美簽署協議

儲值244元！隔天暴增6200萬　他一嗶竟能消費...嚇到報警繳回

習近平談「長三角一體化」：發展以國內大循環為主體

特斯拉「離奇自動加速」！時速破100猛撞360度翻覆　駕駛險死怒批：煞車失靈

狠父「7秒2次重摔」兒出氣！　2歲半幼童腦損傷死亡...親生媽淡定錄影

陸起草「宴席節約規範」　設「專業點菜師」禁誘顧客點太多

TikTok醞釀反擊！　路透：最快下周一起訴美國政府

25歲女被「8便衣包圍帶走」絕命大喊！　港府宣布是「內鬼」偷200警察個資

陸日增22例境外輸入　無本土確診病例

曖昧對象生日「送這個」！還可以確認關係　網狂推：打安全牌

率藍營14縣市挺入境普篩　侯友宜：各國都有做且非常重要！

快訊／台中40人登山團爬阿里山鄉「石山引水道」　1人跌墜50m深谷

布袋鳥店結束營業「放生」百餘隻　網批生態恐失衡...動保所將開罰　

煞車沒裝好！萌貓速奔爸懷裡撒嬌　腳一滑...溫馨畫面瞬間GG

老婆吵著要離婚！　辦手續路上老公「匕首插胸」結束生命：她綠我

入境普篩恐有1.2萬偽陽性　陳時中：「多做一點」會產生很多點

老實男精通「捻花惹草」！腦筋一歪「以少變多」　自家果園種大麻

快訊／14執政縣市入境普篩？　國民黨發出最新聲明！

七夕最應景的「粉紅球鞋」總整理！情侶一起穿愛心小白鞋、金秀賢同款

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

大陸熱門新聞

狠父抱兒重摔沙發！生母一旁錄影

工程車遭撞2工人翻落高架！下秒1人看熱鬧被撞死

「太極宗師」馬保國重出江湖！被「袈裟老衲」如來神掌狠狠打臉

名校生下空激戰片1.5萬人收藏！男女無碼正面照瘋傳

女生跪地遭男友「3腳踢飛」　她還爬回哭喊：求你了

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

女高生填「名校考古系」...學界叫好

正牌男友現身！高中師激戰小20歲女學生神轉折

《八佰》今上映影評兩極 網友吐槽..楊惠敏送國旗被淡化

白T男單穿內褲緊貼外牆！下秒20多樓墜下亡

生命剩半年　台商淚求讓陸配妻來台

女在洪水中划船　救回男友鋼彈模型

經濟部封殺大陸OTT服務..愛奇藝恐下架 國台辦回應了

狠父「7秒2次重摔」兒出氣致死！　親生媽淡定錄影

更多熱門

相關新聞

李秉穎醫師大戰何美鄉博士：不信台灣有病毒

李秉穎醫師大戰何美鄉博士：不信台灣有病毒

彰化縣衛生局近半年篩檢了1500多名無症狀居家隔離人士，不僅引發相關程序是否造成破口的爭議，就連台灣本土是否存在新冠肺炎（COVID-19）病毒，也在防疫專家之間看法分歧。「疫情指揮中心」諮詢專家李秉穎醫師與「中研院生醫研究員」何美鄉博士，就在節目上對於這個議題針鋒相對。

調研：穿戴式銷售額2024年可達640億美元

調研：穿戴式銷售額2024年可達640億美元

新冠疫情再爆發　吳尊友：不會再像武漢那樣嚴重！

新冠疫情再爆發　吳尊友：不會再像武漢那樣嚴重！

武漢上千人0距離泳池開趴！狂歡照瘋傳震驚外媒

武漢上千人0距離泳池開趴！狂歡照瘋傳震驚外媒

俄羅斯衛生部：首批疫苗生產完畢　

俄羅斯衛生部：首批疫苗生產完畢　

關鍵字：

武漢電子支付智慧手錶

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

2020下半年危機爆發！「12月出大事」預言曝光

台灣太極拳傳人約戰徐曉冬　館長開價10萬出場費

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

「入住第一晚悔了」小資妹扛600萬：重找租屋

陸若決心武統，台撐不過2周！美媒：美軍也抵不過解放軍

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

演藝圈疫情失控…Netflix：中斷所有韓劇製作

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

巴威還會增強變胖估成中颱　暴風圈侵襲各縣市機率出爐

夫妻撈回髒小貓　一年變仙氣大眼

新冠病毒發現新變種！權威期刊：從武漢傳至台灣

更多

最夯影音

更多
媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰
帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面