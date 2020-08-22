儲值244元！隔天暴增6200萬　他一嗶竟能消費...嚇到報警繳回

▲該款一夜暴增出6200多萬的智慧型手錶。（圖／翻攝自楚天都市報）



實習記者陳妙津／綜合報導

武漢一名12歲男孩收到爸爸送的智慧手錶，其中有一功能可以綁定用於交通的電子支付卡，便花了55元人民幣（約新台幣244元），買了一張支付卡綁定，沒想到隔天卡中竟多出1400萬元人民幣（約新台幣6200多萬元）的鉅款，他嘗試消費後證實儲值卡裡這些錢都能消費，嚇得他立刻告知家人，商討後一家人決定報警處理，歸還這筆不屬於自己的錢財，拾金不昧的態度也讓網友大讚「好身教」。

▲經查詢確實發現綁定手錶的卡內有1464萬人民幣鉅款。（圖／翻攝自楚天都市報）



據《楚天都市報》報導，男孩卓卓（化名）表示，爸爸送的智慧型手錶價值1488元人民幣（約新台幣6600元），可以綁定武漢通交通卡（類似台灣的悠遊卡），收到當晚便下載了APP，並花了55元人民幣（約新台幣244元）買了交通卡後綁定，沒想到一覺睡醒，竟發現交通卡裡暴增出1400萬人民幣（約新台幣6200多萬元），嚇得立即告知媽媽。

卓卓的媽媽表示，當時全家還以為是手錶顯示有誤，便帶著孩子到地鐵站的自動購物機買東西，結果發現卡裡的錢真的能用來結帳，雖然全家都不知道這一大筆錢從何而來，但本著「不是自己的錢不能要」的道理，直接帶著孩子到地鐵服務台反應。

▲卡中鉅款確實可以用來消費。（圖／翻攝自楚天都市報）



經過工作人員現場查詢後，發現卡內真的多出一筆鉅款，並直言「從來沒在交通卡裡看過這麼多錢」，最終卓卓一家選擇報警處理，而手錶生產商家也對此展開調查。武漢城市一卡通有限公司表示，初步研判是手錶物理晶片出狀況，以致餘額有誤，將對此展開調查。

網友則大讚卓卓全家是「最好身教」，還有不少人紛紛留言，「發財啦！」、「要是我估計會拼命花」、「這個手錶哪裡買的」、「不取不明之財，佩服！」、「素質很高」。