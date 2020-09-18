全台水庫水量「達17年最低」　2004年大旱災恐再次上演

▲全台水庫水量，已達「近17年同期最低」。（圖／翻攝自天氣即時預報）

記者趙蔡州／綜合報導

今年梅雨雨量較少，加上生成的颱風碰上台灣就轉彎，使得台灣的儲水情況不太樂觀。氣象粉絲團「天氣即時預報」17日表示，全台水庫的蓄水量目前已達近17年同期最低，水情與2003年相比幾乎一樣嚴峻，「若再不下雨，2021上半年必定缺水。」

臉書粉絲團「天氣即時預報」表示，今年梅雨較少、沒有颱風侵襲，缺水情況可能比想像的嚴重，統計2003年至2020年同期（9月16日）水庫蓄水量，可以看見2003年出現低點後，今年水量再次達到17年以來最低，「甚至因為日月潭水庫2012年才有資料，若扣除後，今年水情與2003年相比，幾乎一樣嚴峻。」

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台灣已經快要進入枯水期（每年11月至隔年4月），未來若再無明顯降雨，就有可能重演2004年大旱災的情況。曾文、石門與翡翠等三大水庫，目前蓄水量都不及5成，在沒有颱風侵襲的前提之下，只能依靠微弱的秋季鋒面、午後雷陣雨來補水，顯得杯水車薪。

「天氣即時預報」指出，如果再不下雨，2021上半年必缺水，因此在有顯著降雨之前，民眾務必盡量節約用水，相關政府單位也要有準備「水情真的比你我想像的，嚴重很多」、「面對可能是17年以來最嚴重的缺水，我們真的應該要更重視，提早預作準備」