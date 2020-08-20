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「建庫以來最大洪峰」通過三峽大壩！　首次開啟11孔洩洪

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▲▼三峽大壩。（圖／翻攝自湖北廣電）

▲三峽樞紐開啟11孔洩洪。（圖／翻攝自湖北廣電）

記者鄭思楠／綜合報導

據《湖北廣電》報導，大陸長江2020第五號洪峰20日早上8點抵達三峽樞紐，入庫流量達到75000立方米每秒。目前，三峽樞紐開啟11孔洩洪 ，下洩流量達49200立方每秒。此前，水利部統計，包含長江上游部分支流、黃河中游潼關段等在內的60多條河流湖泊仍超警。

截至8月19日晚上8點，三峽大壩上游來水73800立方米每秒。晚上7點50分，三峽樞紐開11孔，下洩流量49400立方米每秒，這是建庫以來最大出水量。預計今天（8月20日）上午8點上游來水將達到75000立方米每秒。

大陸水利部網站19日披露，受強降雨影響，預計19、20日長江上游寸灘、三峽水庫入庫將分別出現每秒7萬4,000立方米左右的洪峰流量，均為1981年以來最大洪水，也是三峽建庫以來最大入庫洪水，預計三峽水庫入庫流量超過50000立方米每秒的持續時間將達5天。

水利部統計，截至19日，包含長江上游部分支流、黃河中游潼關段等在內的60多條河流湖泊仍超警，防汛進入南北雙線作戰狀態。

此前，7月2日三峽大壩開啟3孔洩洪，7月19日三峽大壩開啟7孔洩洪；7月22日三峽大壩開啟6孔洩洪；7月26日三峽大壩攔洪削峰達36.7%。

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