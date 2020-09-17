「蘋果手錶跌倒偵測」實測2情況秒觸發SOS　保命6步驟曝光！　

▲要達到一定的加速度，才會跳出SOS功能！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

小鬼黃鴻升16日在家驟逝，目前死因未明，警方初步調查，研判是小鬼從浴室走出來不慎滑倒，加上未即刻搶救所致。事實上，國外有男子也是在浴室跌倒，他手上的Apple Watch啟動「跌倒偵測」而幸運撿回一命，至於在何種情況下，比較容易觸擊裝置？網友實測影片曝光了！

台灣時間16日，蘋果秋季發表會上，最大賣點莫過於Apple Watch Series6及平價款Apple Watch SE，而小鬼獨居過世消息，更讓手錶「跌倒偵測」功能引發關注，只要它偵測到使用者跌倒跡象，且1分鐘都沒動作，系統就會主動撥打SOS的救護電話，以及醫療卡上的緊急聯絡人。

▲1分鐘沒反應，就會撥給救護單位！（圖／翻攝蘋果官網）



事實上，蘋果早在Apple Watch Series4就推出跌倒偵測，感應器會分析手腕移動軌跡與衝擊加速度，來判定使用者是否摔倒，當時《mobile01》網站也透過假摔與真摔，來實測哪一種情況下，比較容易啟動跌倒偵測。

首先是模擬走到一半被絆倒，以及被教練翻摔，因為速度快還有重力感，都會馬上啟動跌倒偵測。至於測試假摔，因使用者多少會有一些防禦機制反應，重力加速度也不夠快，因此不會啟動偵測。

果粉想開啟保命「跌倒偵測」，只要簡單6步驟，首先手機端打開Watch App→SOS緊急服務→跌倒偵測。另外，蘋果官方提醒，手錶也務必確保此功能開啟，設定→密碼→跌倒偵測。

▼用戶保命必學！（圖／記者劉維榛攝）

