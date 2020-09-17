越捷9/29起恢復越南飛台灣單程航班　出發前需採檢陰性

▲越捷航空9/29起恢復越南出發國際航班。（圖／越捷航空提供）

記者賴文萱／台北報導

越捷航空今（17）日宣布，自2020年9月29日起，重新開放越南至台灣、日本及韓國的國際單程航班。另外，旅客在出發時間前3天需取得COVID-19採檢的陰性報告。

繼陸續重啟越南國內航線後，這次越捷航空宣布自9月29日起，恢復從越南出發的國際航班。其中，包含河內飛台北（桃園）航線，每周四執飛一航班；胡志明市飛東京（成田），每周二執飛一航班；胡志明市飛首爾（仁川），每周三執飛一航班。

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從越南出發的旅客必須在出發時間前3天內取得COVID-19採檢的陰性報告，並且遵守目的地國家的入境醫療檢疫要求。此外，越捷航空也持續在世界各地執飛遣返航班，並運送貨物、必需品及醫療設備以支持疾病預防與控制。

▲越捷航空9/29起恢復越南出發國際航班。（圖／越捷航空提供）

越捷表示，按照規定的醫療法規，於每次執飛前後嚴格控管乘客及機組人員的健康檢查程序，並且不斷地加強疾病預防的協調，旨在確保社區的健康安全並預防疾病傳播。

越捷航空的所有航班均符合世界衛生組織（WHO）和國際航空運輸協會（IATA）的所訂定的全球最高標準及建議，以確保乘客、機組人員及社區的健康安全。

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