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越捷航空自行營運地勤服務　河內內排機場成首個營運地點

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▲▼越捷航空自行營運地勤服務。（圖／越捷提供）

▲越捷航空自行營運地勤服務。（圖／越捷提供）

記者賴文萱／台北報導

新世代越捷航空於近日在位於越南首都河內的內排國際機場，自行營運地勤服務，成為越南首家自行提供地勤服務的私人航空公司。

越捷航空副總經理阮清山（Nguyen Thanh Son）表示，越捷航空致力優化成本控管及提高服務品質，促進收益，而於河內開始自行營運地勤服務，無疑為越捷航空立下里程碑。

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自行營運地勤服務除了能提高機場服務品質、營運獨立性、配合航班營運時間及有效控管成本外，更能確保越捷航空服務一致性。

▲▼越捷航空自行營運地勤服務。（圖／越捷提供）

▲越捷4月也開始經營貨運服務，載運民生及醫療物資。（圖／越捷提供）

阮清山也指出，越捷航空積極於疫情期間開發業務機會，除了自行提供地勤服務外，自2020年4月亦開始經營貨運服務，載運民生及醫療物資。

為了在疫情趨緩後能快速適應市場需求，越捷航空將提供更多樣的E化服務，讓消費者輕鬆享受越捷航空飛航體驗。針對即將開放的國際航班，越捷航空也做好萬全準備，遵循多項國際衛生規範，確保客乘客與機組員的安全為首要任務。

▲▼越捷航空自行營運地勤服務。（圖／越捷提供）

▲針對即將開放的國際航班，越捷航空已做好萬全準備，遵循多項國際衛生規範，確保客乘客與機組員的安全。（圖／越捷提供）

越捷航空目前為越南執飛最多國內航班之航空公司，於內排機場營運超過30條國內與國際航線，每日為數千名旅客提供服務。內排機場成為越捷首個自行營運地勤服務的地點，為未來拓展航空業務立下基礎。

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