和醫師男友吵架！她「秒刪對方論文」　任性妹後悔求救：他沒備份...

▲任性妹和男友吵架後，刪光男友論文資料。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

男女朋友間吵架常會在盛怒下，做出不理智的行為，近日大陸便有對情侶因瑣事爭執，女方一怒之下直接將男友的「論文資料夾」通通刪掉，且男友似乎還未備份，事後後悔想找回資料卻難以恢復，急得透過朋友上網詢問，結果遭憤怒的網友們痛罵「建議分手」。

一名大陸女網友16日在《知乎》上發文，以「閨密因瑣事把男友論文及資料全刪了，有挽回辦法嗎？怎樣才能讓男友消氣？」為題，敘述閨蜜的醫生男友一個多月來都在家熬夜寫論文，讓閨蜜相當擔心男友身體，某日特地燉了冬蟲夏草湯給對方補身體，但男友僅喝兩口又放下，兩人因此發生爭執，男方負氣摔門離開，女方則一怒之下直接將男友的論文及前期資料全刪掉。

▲任性妹和閨蜜對話紀錄。（圖／翻攝自知乎，下同）



原PO表示，閨蜜本身剛研究所畢業，現在任職公務員，刪完資料夾後就後悔了，急得哭著趕緊問她該怎麼辦才好，讓原PO傻眼直接回「不知道，我建議是分手，對他比較好，真的太過了，要是我的話，以後都不回家了，直接去鳳樓撒火拍照片氣死你。」

看到閨蜜如此著急，原PO便想到分享上網，或許有神人能解答找回資料夾，不過看到問題的網友大多氣憤痛罵「建議分手」。原PO緩頰表示，閨蜜刪掉馬上就後悔了，但想方設法都找不回資料，連電腦師傅來都說沒救了，只能在傍晚男友回家後坦白，雖然男友和同事確認後得知有一部分備份在公司電腦中，但近期資料都已經無法找回，男方隨後甚麼話也沒說，直接抱走主機離開了，讓閨蜜相當慌張。

網友則紛紛痛斥，「你的男友很堅強，對部分博士而言，被刪資料和跳樓可能已經不遠了。你在考慮挽回關係而不是挽回生命的事情，說明他很了不起。」、「這個故事告訴我們不要從垃圾箱裡找朋友/女朋友。」、「我要是這位博士，我自殺和殺人的心思都存在。」、「你親手毀掉他的論文資料的時候，想到過他的未來會怎麼樣嗎？」

引發熱議後，女方透過原PO表示，「感謝所有人的指正、批評，我深知己過，並懇切改正，無論男友是否原諒，未來關係如何，我都願意承擔責任給予賠償，有教訓更有成長，任何罵聲我都接受，我會充滿愧疚與悔恨的面對結果。」