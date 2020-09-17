　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

和醫師男友吵架！她「秒刪對方論文」　任性妹後悔求救：他沒備份...

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼電腦,手機,3C。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲任性妹和男友吵架後，刪光男友論文資料。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

男女朋友間吵架常會在盛怒下，做出不理智的行為，近日大陸便有對情侶因瑣事爭執，女方一怒之下直接將男友的「論文資料夾」通通刪掉，且男友似乎還未備份，事後後悔想找回資料卻難以恢復，急得透過朋友上網詢問，結果遭憤怒的網友們痛罵「建議分手」。

一名大陸女網友16日在《知乎》上發文，以「閨密因瑣事把男友論文及資料全刪了，有挽回辦法嗎？怎樣才能讓男友消氣？」為題，敘述閨蜜的醫生男友一個多月來都在家熬夜寫論文，讓閨蜜相當擔心男友身體，某日特地燉了冬蟲夏草湯給對方補身體，但男友僅喝兩口又放下，兩人因此發生爭執，男方負氣摔門離開，女方則一怒之下直接將男友的論文及前期資料全刪掉。

▲▼任性妹和閨蜜對話紀錄。（圖／翻攝自知乎）

▲任性妹和閨蜜對話紀錄。（圖／翻攝自知乎，下同）

▲▼任性妹和閨蜜對話紀錄。（圖／翻攝自知乎）

原PO表示，閨蜜本身剛研究所畢業，現在任職公務員，刪完資料夾後就後悔了，急得哭著趕緊問她該怎麼辦才好，讓原PO傻眼直接回「不知道，我建議是分手，對他比較好，真的太過了，要是我的話，以後都不回家了，直接去鳳樓撒火拍照片氣死你。」

▲▼任性妹和閨蜜對話紀錄。（圖／翻攝自知乎）

▲▼任性妹和閨蜜對話紀錄。（圖／翻攝自知乎）

看到閨蜜如此著急，原PO便想到分享上網，或許有神人能解答找回資料夾，不過看到問題的網友大多氣憤痛罵「建議分手」。原PO緩頰表示，閨蜜刪掉馬上就後悔了，但想方設法都找不回資料，連電腦師傅來都說沒救了，只能在傍晚男友回家後坦白，雖然男友和同事確認後得知有一部分備份在公司電腦中，但近期資料都已經無法找回，男方隨後甚麼話也沒說，直接抱走主機離開了，讓閨蜜相當慌張。

▲▼任性妹和閨蜜對話紀錄。（圖／翻攝自知乎）

網友則紛紛痛斥，「你的男友很堅強，對部分博士而言，被刪資料和跳樓可能已經不遠了。你在考慮挽回關係而不是挽回生命的事情，說明他很了不起。」、「這個故事告訴我們不要從垃圾箱裡找朋友/女朋友。」、「我要是這位博士，我自殺和殺人的心思都存在。」、「你親手毀掉他的論文資料的時候，想到過他的未來會怎麼樣嗎？」

▲▼任性妹和閨蜜對話紀錄。（圖／翻攝自知乎）

引發熱議後，女方透過原PO表示，「感謝所有人的指正、批評，我深知己過，並懇切改正，無論男友是否原諒，未來關係如何，我都願意承擔責任給予賠償，有教訓更有成長，任何罵聲我都接受，我會充滿愧疚與悔恨的面對結果。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
小鬼有什麼代表作？黃鴻升「2字優點」PTT淚推：勝過一切
小鬼筆下女友曝光！峮峮曬甜美肖像「悲痛留2字」惹心疼
KID熬夜完成小鬼遺願！強忍悲傷上工...現況曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「將作出必要反應」北京斥美次卿訪台　陸委會：我們是主權國家

和醫師男友吵架！她「秒刪對方論文」　任性妹後悔求救：他沒備份...

阿里發表雲端電腦「無影」　重量跟雞蛋相當「價格只要PC一半」

玩轉蝴蝶君！同居男友是女人，分手後又跟閨蜜訂婚！

拿iPhone就炒魷魚！陸企補貼員工用華為　網噴「管太寬」

養女自述被高管父性侵4年！逼看戀童癖片「跟着學」　反轉真相曝

台灣也受害！美起訴5陸籍駭客　北京：是政治操弄

陸加強監管脫口秀、相聲！網路播出也要派專人「即時審看」

美國務院次卿訪台　陸：助長台獨氣焰「將作出必要反應」！

中歐投資協定下周談判　聚焦市場准入

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

徐若瑄得知小鬼猝逝：怎麼會這樣...　送5歲兒去全英補習班…連小一課本都買了！

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

最後身影曝光！晚間搭電梯返家　小鬼臉露疲態、對鏡子抿唇

疑猝死...黃鴻升驚傳逝世享年36歲　口鼻出血趴浴室門口發現時已屍僵

李伯恩減肥妄想喝湯...趙奕歡怒丟紙　「偷吃零食被抓包」女友大發飆！！

「將作出必要反應」北京斥美次卿訪台　陸委會：我們是主權國家

和醫師男友吵架！她「秒刪對方論文」　任性妹後悔求救：他沒備份...

阿里發表雲端電腦「無影」　重量跟雞蛋相當「價格只要PC一半」

玩轉蝴蝶君！同居男友是女人，分手後又跟閨蜜訂婚！

拿iPhone就炒魷魚！陸企補貼員工用華為　網噴「管太寬」

養女自述被高管父性侵4年！逼看戀童癖片「跟着學」　反轉真相曝

台灣也受害！美起訴5陸籍駭客　北京：是政治操弄

陸加強監管脫口秀、相聲！網路播出也要派專人「即時審看」

美國務院次卿訪台　陸：助長台獨氣焰「將作出必要反應」！

中歐投資協定下周談判　聚焦市場准入

美國駐中國使團副團長傅德恩　任大使館臨時代辦

美次卿柯拉克率團抵台　搭車穿越機場跑道火速直奔飯店

神明坐擁台中230筆土地　市府呼籲盡速清地籍

拍攝抗議！華裔女記者遭5名加州警「按地反手」逮捕...超狠畫面曝

陳零九不捨小鬼黃鴻升驟逝　曾回送潮牌衣「有能力時想要報恩」

股市新鮮人必學！ETF「4基本玩法」大公開：操作錯小心慘賠

快訊／蔡英文歡迎柯拉克率團訪台：期盼台美關係更加緊密牢固

台灣跟進美國超低利率至2023年？楊金龍：全球寬鬆台灣也跟著寬鬆

接待規格曝光！美國次卿柯拉克今下榻萬豪酒店　距AIT僅15分鐘

中職／十二強國手今年表現差　廖乙忠突破與維持亂掉了

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

大陸熱門新聞

沒穿內衣搭公車…女子突遭壓制襲胸

富商性侵兒媳爆「手伸褲檔」反轉片　兒出面回應！

火速建「方艙醫院」！雲南瑞麗偷渡者2確診急封城

40歲男「網路交往4妹」！花光170萬後全消失

貨車側翻大蒜滿地！　陸村民瘋搶「8人被壓死」

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

奶奶先後殺死兩孫女！ 　兒子原諒：她不是故意的

12歲童吃外賣餐一直嚼不碎！竟是打結的保險套

ECFA協議將中止？　國台辦回應

不喝水！12歲獨子常熬夜一查癌末

患濕疹醫生誤開10倍藥量！精英男喪失性能力

美次卿訪台　陸：將作出必要反應！

人妻「上網買慢性毒藥」餵尪　冷眼看他變殘廢

兩兄弟被遺忘在校車！爆烤140分鐘弟弟腦死

更多熱門

相關新聞

多國機構研究：新冠病毒從外太空來

多國機構研究：新冠病毒從外太空來

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）1月自武漢爆發至今，大家已經聽過許多對於起源的怪異論述；然而最新一則包括中、日、澳、英等多國機構聯合發出的文章卻讓人啼笑皆非，因為他們認為病毒是搭乘隕石的太空便車降落在地球上的，其他還有西班牙流感、SARS、耳念珠菌也是透過同一途徑「侵入地球」。

蔡英文提告冷處理　賀德芬：背著罪過活過

蔡英文提告冷處理　賀德芬：背著罪過活過

李眉蓁碩論抄襲風暴　監委申請調查

李眉蓁碩論抄襲風暴　監委申請調查

黃敏惠陷論文門！嘉大深夜還原真相

黃敏惠陷論文門！嘉大深夜還原真相

李眉蓁「論文吹哨人」出手爆料黃敏惠學歷

李眉蓁「論文吹哨人」出手爆料黃敏惠學歷

關鍵字：

論文知乎

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

KID徹夜完成小鬼「最後遺願」！網全看哭

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

峮峮痛失男友小鬼首發聲：黃鴻升我只想要你

男友小鬼黃鴻升驟逝！峮峮「心被撕裂」淚水止不住　經紀人曝她現況

女保險業務為業績上床　遭渣男偷拍性愛影片

獨／小鬼猝死！高大成詳曝「解剖真相」

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

峮峮心痛認和小鬼交往1年半「對不起破壞約定」

小鬼過世為何所有人都感慨？他列6優點大讚

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...
小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面