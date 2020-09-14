影／朱雪璋心機重！在台「掃墓打卡」人已偷渡大陸　警追掩護共犯

記者張君豪／台北報導

北市大安區光信里前里長朱雪璋涉嫌在4年前比武設局砍斷柔術教練「深海閻王」王毓霖腳筋，遭台北地方法院判刑6年定讞，朱上周傳出從屏東搭船偷渡前往大陸，直到13日深夜對岸廈門公安局才依照「兩案共同打擊犯罪」模式，通知台灣刑事局將於14日中午遣返朱雪璋返台。

▲朱雪璋押解返台 。（圖／記者李毓康攝）

警方透露，朱雪璋偷渡赴大陸後約兩周前遭廈門公安局人員逮捕，消息很快就傳到台灣法務部及地檢署，檢方依規定將朱嫌潛返作業轉交刑事局兩岸科進行，但因綠營執政後，兩岸關係惡化、以往長期建立的「兩岸共同犯罪打擊機制」形同胎死腹中。

刑事局為了與廈門公安交涉費盡心力，發出請求但公安卻已讀不回，刑事局包含局長黃明昭和兩岸科長石進智過程都三緘其口保密到家；直到13日深夜廈門公安以突襲丟包方式，告知將安排朱搭乘14日中午立榮航班返台，我方才得以被動接受潛逃多時的朱男。

警方表示，朱雪璋今年遭判刑確定後動作不斷，不但購機票到桃園機場嘗試闖關出國被擋，之後專案小組更掌握到朱男通緝期間，還透過臉書打卡到父親墓園掃墓，之後朱男便透過友人租車南下屏東，找配合的船老大偷渡前往大陸廈門。

朱雪璋用心之深，令專案小組成員大為佩服，知情警研判：朱雪璋臉書打卡掃墓時，事實上已經搭船抵達大陸，朱把自己手機和臉書帳戶交給滯台親屬打卡PO文故佈疑雲，製造仍在台假象。

但人算不如天算，朱雪璋赴大陸後持台胞證投宿當地飯店，成為大陸公安掌握其行蹤的關鍵，但公安以非法入境罪嫌逮捕朱男，消息傳回台灣時，公安仍未表態願意配合台灣警方把朱遣送返台，台灣警方盼望的兩案共打制度形同虛設，對岸甚至矮化台灣警方，直到昨天深夜才通知將以兩岸直航班機送回朱男。

朱男返台後，依規定須在松山機場接受檢疫人員採驗，之後移送到台北看守所檢疫隔離，期滿後才會轉入台北監獄正式發監執行；但配合朱男在台灣使用手機、幫忙租車接洽船老大偷渡的協助共犯，警方表示會深入追查。

▲朱雪璋步出松山機場，以外套遮住手銬（紅色圈起處）。（圖／記者黃彥傑攝）

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