　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／朱雪璋心機重！在台「掃墓打卡」人已偷渡大陸　警追掩護共犯

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪／台北報導

北市大安區光信里前里長朱雪璋涉嫌在4年前比武設局砍斷柔術教練「深海閻王」王毓霖腳筋，遭台北地方法院判刑6年定讞，朱上周傳出從屏東搭船偷渡前往大陸，直到13日深夜對岸廈門公安局才依照「兩案共同打擊犯罪」模式，通知台灣刑事局將於14日中午遣返朱雪璋返台。

▲▼朱雪璋押解返台 。（圖／記者李毓康攝）

▲朱雪璋押解返台 。（圖／記者李毓康攝）

警方透露，朱雪璋偷渡赴大陸後約兩周前遭廈門公安局人員逮捕，消息很快就傳到台灣法務部及地檢署，檢方依規定將朱嫌潛返作業轉交刑事局兩岸科進行，但因綠營執政後，兩岸關係惡化、以往長期建立的「兩岸共同犯罪打擊機制」形同胎死腹中。

刑事局為了與廈門公安交涉費盡心力，發出請求但公安卻已讀不回，刑事局包含局長黃明昭和兩岸科長石進智過程都三緘其口保密到家；直到13日深夜廈門公安以突襲丟包方式，告知將安排朱搭乘14日中午立榮航班返台，我方才得以被動接受潛逃多時的朱男。

警方表示，朱雪璋今年遭判刑確定後動作不斷，不但購機票到桃園機場嘗試闖關出國被擋，之後專案小組更掌握到朱男通緝期間，還透過臉書打卡到父親墓園掃墓，之後朱男便透過友人租車南下屏東，找配合的船老大偷渡前往大陸廈門。

朱雪璋用心之深，令專案小組成員大為佩服，知情警研判：朱雪璋臉書打卡掃墓時，事實上已經搭船抵達大陸，朱把自己手機和臉書帳戶交給滯台親屬打卡PO文故佈疑雲，製造仍在台假象。

但人算不如天算，朱雪璋赴大陸後持台胞證投宿當地飯店，成為大陸公安掌握其行蹤的關鍵，但公安以非法入境罪嫌逮捕朱男，消息傳回台灣時，公安仍未表態願意配合台灣警方把朱遣送返台，台灣警方盼望的兩案共打制度形同虛設，對岸甚至矮化台灣警方，直到昨天深夜才通知將以兩岸直航班機送回朱男。

朱男返台後，依規定須在松山機場接受檢疫人員採驗，之後移送到台北看守所檢疫隔離，期滿後才會轉入台北監獄正式發監執行；但配合朱男在台灣使用手機、幫忙租車接洽船老大偷渡的協助共犯，警方表示會深入追查。

▲朱雪璋步出松山機場，以外套遮住手銬（紅色圈起處）。（圖／記者黃彥傑攝）

▲朱雪璋步出松山機場，以外套遮住手銬（紅色圈起處）。（圖／記者黃彥傑攝）

 【其他新聞】

►獨／黑幫抖出澎恰恰自爆破產內幕！北市擁多處精華房產　警恐淪「免費保鑣」

►以一打三！館長師父騎車遇行車糾紛遭包圍　輕鬆一打三辯自衛法官認互毆裁罰

►獨／羅霈穎床頭藥物曝光！長期失眠求診身心科 嚴重副作用會痙攣昏迷

最新、最強美白好物

炎炎夏日靠這瓶

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
藏壽司股票「20萬」爽抽中！大眼女主持節目上開手機...秒嚇
醫師手術出包…男星臉嚴重變形！　「腫如西瓜」血管險爆裂
剛領到獎金！新手IT男「想存股台積電」　一說同事全笑歪：笨蛋
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老公搭上兒補教師…車震教學「吃香腸」！她一聽鹹濕錄音崩潰

山上下雨…下游平靜河道秒溢堤！驚人水勢網嚇傻：根本來不及逃

影／朱雪璋心機重！在台「掃墓打卡」人已偷渡大陸　警追掩護共犯

快訊／朱雪璋現身了！遭上銬押解執行…「拖鞋+短褲」機場狼狽快閃

感謝熱心女整夜照顧迷路約克夏　飼主身分曝...救過無數浪浪

武界壩露營釀4死慘劇　盧秀燕：全力協助家屬善後

「這我前同事兼現任炮友」　男亂PO網美照吹噓挨告

斷片！他「忘了在2樓」晚上開門步出...幸好摔落這裡

愛兒殉職…李承翰母拿「15萬奠儀」再掏5萬！買1500份關廟麵助弱勢

住家遭入侵！桃園女PO文「求放過18隻貓」　歹徒影像曝光

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

驚悚畫面曝光！休旅車高速逆向　衝撞9車3人傷...一旁路人全嚇傻

小時候誤解台灣人生活水深火熱 大陸媽遊台後超震撼：深受感動

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

老公搭上兒補教師…車震教學「吃香腸」！她一聽鹹濕錄音崩潰

山上下雨…下游平靜河道秒溢堤！驚人水勢網嚇傻：根本來不及逃

影／朱雪璋心機重！在台「掃墓打卡」人已偷渡大陸　警追掩護共犯

快訊／朱雪璋現身了！遭上銬押解執行…「拖鞋+短褲」機場狼狽快閃

感謝熱心女整夜照顧迷路約克夏　飼主身分曝...救過無數浪浪

武界壩露營釀4死慘劇　盧秀燕：全力協助家屬善後

「這我前同事兼現任炮友」　男亂PO網美照吹噓挨告

斷片！他「忘了在2樓」晚上開門步出...幸好摔落這裡

愛兒殉職…李承翰母拿「15萬奠儀」再掏5萬！買1500份關廟麵助弱勢

住家遭入侵！桃園女PO文「求放過18隻貓」　歹徒影像曝光

新北環保局「三高三流五到」深度稽查　開罰違規水污染廠商2190萬

印軍稱：山地師全面部署邊境各地　只差一個「導火線」

熱褲妹趴男大腿「外套蓋頭」！網狂酸：高鐵偷吃東西...本尊回應

12生肖農曆八月運勢0917-1016　虎開始走好運、龍財運爆發

老公搭上兒補教師…車震教學「吃香腸」！她一聽鹹濕錄音崩潰

罷捷173份補件通過！四叉貓：不看好第二階段

三大名師推薦熱門潛力股！漲價題材股、業績爆發股...6檔報你知

三級片女星離婚億萬內衣大王！　「生子得豪宅」11年豪門婚突告終

新確診激增「死亡料再攀升」　WHO：歐洲疫情10、11月更艱難

外資連9周提款台股煞不住　投資人選股可留意4族群

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

社會熱門新聞

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

水面浮起一雙腿　警水底發現鐵簍裝人頭

武界壩3死1失蹤　她批違法貪玩「不應國賠」

「賓士300哥」國道自撞慘況曝　車主求：別再追蹤

即／中山北路地下室傳中毒　11人送醫

武界壩4死生前最後身影曝！秘境享天倫...死神揮刀

屁孩惡搞台南豆花伯！警方一查竟是假帳號

他打110：老婆被性侵！警傻眼了

驚悚影片曝！台南大貨車轉彎沒禮讓…機車騎士慘死

武界壩失蹤盧男找到了！遺體躺11km外河床

南投空勤河床發現男屍！疑武界壩失蹤盧男

即／武界野營4人遭沖走　家屬見屍崩潰

無預警放水3死1失蹤　律師揭關鍵：可國賠

更多熱門

相關新聞

即／朱雪璋遭押解執行！拖鞋+短褲機場狼狽快閃

即／朱雪璋遭押解執行！拖鞋+短褲機場狼狽快閃

台北市光信里前里長朱雪璋涉嫌比武設局，將柔術高手「深海閻王」王毓霖腳筋砍斷，因此遭判刑6年定讞，朱雪璋發監前夕竟搭船潛逃大陸。13日深夜陸方透過兩岸共打機制通報我刑事局兩岸科，14日我方派人接洽交人、接機事宜，稍早朱抵達台北松山機場，檢警以筆電視訊完成偵訊後，要將人押往台北地檢署。

拘偷渡港人　陸外交部：外方無權干涉

拘偷渡港人　陸外交部：外方無權干涉

不只關6年　朱雪璋將再揹最重3年徒刑

不只關6年　朱雪璋將再揹最重3年徒刑

廈門公安突丟包朱雪璋　台警倉促派人押解

廈門公安突丟包朱雪璋　台警倉促派人押解

港向台查詢5偷渡港人　強調「勿窩藏罪犯」

港向台查詢5偷渡港人　強調「勿窩藏罪犯」

關鍵字：

刑事局朱雪璋共犯打卡偷渡大陸公安

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

狄鶯直播哭了！喝茫脫序：休想搶走我老公

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

Keanna罕見鬆口35年隱疾！

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

水面浮起一雙腿　警水底發現鐵簍裝人頭

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

星巴克最推「這杯」　網：找不到更好喝的

謝忻宣布重大決定「重返教職」！

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

更多

最夯影音

更多
違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播
傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面