俄辣媽電梯內遭前夫強奪小孩　「當場踹爆葡萄串」傷太重…醫直接割下！



▲女子因為前夫想搶孩子，竟毀了丈夫的下體。（圖／翻攝自kak2z.ru）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad）2019年發生一起夫妻暴力悲劇。一名男子因為試圖想要從前妻身邊將孩子帶走，兩人在電梯旁一陣扭打，身為拳擊手的前妻竟一腳以專業的技法，當場將男子的下體踹爆。男子被緊急送醫之後，醫師發現他的睪丸受到嚴重撕裂傷，不得不切除，導致男子未來生育能力大大受損。

根據英國《每日郵報》報導，27歲的蓋爾佐娃（Rimma Gayazova）之前是一名拳擊手，和29歲前夫波維傑耶夫（Vyacheslav Povetyev）結婚後育有一個兒子，但之後離婚兒子幾乎都是跟著蓋爾佐娃。案發當天，蓋爾佐娃在電梯裡跟波維傑耶夫起了口角，原因是兒子的監護權始終談不攏。

沒想到蓋爾佐娃一氣之下，竟直接一個跪踹在波維傑耶夫的雙腿間，當下波維傑耶夫幾乎被滿滿的疼痛覆蓋，因為睪丸直接遭到踢爆，當下立刻求救送醫。醫師表示，波維傑耶夫的陰囊受到嚴重的傷害，甚至已經破裂，最後院方不得不決定將他的陰囊切除，往後不孕的機率也會大增。

蓋爾佐娃向警方表示，波維傑耶夫是她第一個攻擊的人，因為對方試圖攻擊，這一切都是出於自我防衛，「波維傑耶夫用手扣住我的脖子，並試圖想要將孩子強行帶走，我不得不這麼做」。

警方案發後將蓋爾佐娃以蓄意造成中度人身傷害罪起訴，將面臨刑法調查，最高判處3年有期徒刑。波維傑耶夫則表示，這件事除了自己的身體受到傷害之外，心理也有嚴重的創傷。