白宮人員證實確診新冠　川普：他不在我身邊

▲川普在白宮與以色列總理、巴林外長以及阿聯酋外長會晤。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國白宮13日驚傳多名內部人員確診，不僅白宮新聞秘書麥肯納尼（Kayleigh McEnany）在消息傳出後拒絕透露明確細節，幕僚長米道斯（mark meadows）也閉口不談任何健康因素相關的問題。只有總統川普剛在白宮簽署《以阿和平協議》後，於記者會上接受公開表示，確診的人員「只有一名」，且「不在我身邊」也與他沒有接觸。

根據《路透社》的報導，白宮進行每周三早上的例行新冠檢測後，讓記者推遲30分鐘取得例行檢測報告，「這個早上會很忙，因為我們有多份確診報告。」

川普在記者會上親自解釋，事實並非外界所傳言的多名案例，只有一名「與他無關」（not associated with）的人員被檢測出。白宮新聞秘書麥肯納尼隨後表示，確診人員並不會影響到白宮的運作，也不曾接觸過任何新聞界人士。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與阿聯酋和巴林的外長才剛在白宮完成和平協議，為以色列打破十幾年來的政治僵局，給予海灣地區全新的合作可能性。這次白宮人員確診的消息傳出，可能會對三位來自中東的高級官員帶來隱憂。

白宮此前已經於8月檢測到過兩名記者的確診案例；還有7月時川普的國安顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）也染疫，隨後自行在家中隔離；以及副總統的發言人米勒（Katie Miller）也曾出現在確診名單內。

